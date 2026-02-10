Nikad se nećete sjetiti koji su prvi 'izletjeli': Ovo je svih 38 bivših Plenkovićevih ministara

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'PRIPEMITE PAPIRE' /

U ovih gotovo 10 godina otkako je premijer, vladu Andreja Plenkovića napustilo je čak 38 ministara.

Sve je počelo nakon niti godinu dana prvog mandata, 2017. kada je na sjednici Vlade zamolio tajnicu da pripremi papire za razrješenje tri Mostova ministara.

Razlog - Vlaho Orepić, Ante Šprlje i Slaven Dobrović digli su ruku protiv ministra Zdravka Marića. Za njima ostavku daje i Mostov ministar Ivan Kovačić.

Mjesec dana nakon toga odlazi ministar obrazovanja Pavo Barišić, a onda nakon formiranja nove većine s HNS-om, ostavku daje šef diplomacije Davor Ivo Stier.

Ostatak popisa pogledajte u videu