FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PRIPEMITE PAPIRE' /

Nikad se nećete sjetiti koji su prvi 'izletjeli': Ovo je svih 38 bivših Plenkovićevih ministara

U ovih gotovo 10 godina otkako je premijer, vladu Andreja Plenkovića napustilo je čak 38 ministara.   

Sve je počelo nakon niti godinu dana prvog mandata, 2017. kada je na sjednici Vlade zamolio tajnicu da pripremi papire za razrješenje tri Mostova ministara. 

Razlog - Vlaho Orepić, Ante Šprlje i Slaven Dobrović digli su ruku protiv ministra Zdravka Marića. Za njima ostavku daje i Mostov ministar Ivan Kovačić

Mjesec dana nakon toga odlazi ministar obrazovanja Pavo Barišić, a onda nakon formiranja nove većine s HNS-om, ostavku daje šef diplomacije Davor Ivo Stier.

Ostatak popisa pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.2.2026.
19:16
RTL Danas
Andrej PlenkovićVladaMinistri Financija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx