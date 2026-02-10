Slavi se blaženi Alojzije Stepinac, a tisuće vjernika se mole samo za jedno: 'Moramo biti strpljivi'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

STEPINČEVO /

Katolička crkva slavi Stepinčevo - spomen dan blaženog Alojzija Stepinca, za vjernike simbol vjere, hrabrosti i praštanja. U njegovom rodnom Krašiću tisuće vjernika, svi mole za jedno, da ga Vatikan uskoro proglasi svecem.

Pjevalo se danas u prepunoj crkvi u Krašiću - u čast blaženiku.

"Moramo biti strpljivi, Crkvi se nikada nigdje ne žuri, stara je preko 2000 godina. On je svet. Ono što danas poručuje je evo kada me toliko volite i kada me toliko častite moramo se pobrinuti za svoju vlastitu svetost“, rekao je preč. Ivan Vučak, župnik Župe Presvetog Trojstva u Krašiću. Više o blagdanu pogledajte u prilogu.