ALOJZIJE STEPINAC /

Katolička crkva slavi Stepinčevo: Deset tisuća hodočasnika prošlo je kroz njegov rodni Krašić

Katolička crkva danas slavi Stepinčevo – blagdan blaženoga Alojzije Stepinca. Za vjernike on predstavlja simbol vjere, hrabrosti i opraštanja. U blaženikovoj rodnoj župi u Krašiću održano je misno slavlje koje je predvodio požeški biskup Antun Škvorčević

Stepinčevo se obilježava kao spomen na dan kad je kardinal preminuo, a kojeg vjernici pamte po životu posvećenom vjeri i služenju bližnjima. Stepincu u čast ovih je dana kroz Krašić prošlo deset tisuća hodočasnika.

A gotovo svi vjernici žele obići i blaženikov spomen - dom. Više pogledajte u prilogu.

10.2.2026.
17:04
Maja Lipovšćak Garvanović
Alojzije StepinacKatolička CrkvaBlagdan
