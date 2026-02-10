Treba ih na tisuće, posla ima, ali ne i njih! Sezona je sve bliže, tko će raditi?

U tijeku je potraga za sezonskim radnicima kojih će hotelijeri trebati, procjenjuju pet tisuća više nego lani. Od konobara, kuhara do spremačica - sve su to radna mjesta, koja je teško popuniti s domaćom radnom snagom pa su se mnogi okrenuli student servisu, a tek onda, kažu, uvozu. U splitskom restoranu kuhar iz Indije radi posljednjih godinu dana, a u Hrvatskoj je već tri. Zadovoljan je uvjetima, ali priznaje – hrvatski jezik mu još zadaje probleme. Puno lakše od jezika svladao je dalmatinsku kuhinju.

"Naučio sam kuhati dalmatinsku hranu, pašticadu i sipu s bobom, divljač, crni rižot. To je to", kaže Sagar Panwar. U restoranu gdje radi većina djelatnika je stalno zaposlena, pa su potrebe za sezoncima manje.

"Mi smo restoran koji radi cijelu godinu, imamo ekipu standardnu. A preko ljeta angažiramo student servis, odnosno mlade perspektivne ljude koji su voljni i željni raditi. Nije toliko potrebno iskustvo koliko volja i osmijeh i sve se lako riješi", kaže konobar Roberto Popović. Rad tijekom cijele godine pokazao se kao ključan za stabilnu radnu snagu, i u ovom restoranu.

Većina je stalno zaposlenih, ali...

"Baš zato što nam sezona stiže bitno nam je da ljude ostavimo cijelu godinu i da uđemo u sezonu puno lakše nego da tražimo nove ljude. U principu se pojačamo za kojeg čovjeka, eventualno studente za konobara i nekog pomoćnog u kuhinji i to je to", objasnio je Vedran Cvitković, voditelj restorana. Slična je situacija i u hotelijerstvu. Ovaj splitski hotel ima 85 stalno zaposlenih, ali u sezoni traže još 25 radnika - najčešće spremačice i pomoćne kuhare.

"Mi te sezonske pozicije nastojimo popuniti s ljudima iz samog Splita, lokalnim ljudima. Tu računamo na student servis. Ako ne onda idemo zapravo na dvije razine... Prvo se okrećemo prema regiji, a ako ne onda kroz inozemnu radnu snagu", kaže direktor splitskog hotela Damir Lukić. Posljednje dvije sezone iznajmljivači su u stalnoj potrazi za spremačicama, baš zato cijena te usluge je veća…

"Zavisi od dogovora, dakle imamo cijenu od 15, 20 neke čak traže 30 eura po satu. Međutim imamo normalnije dogovore gdje po apartmanu dogovorite 30 do 40 eura pa tako to funkcionira", kaže iznajmljivač Ante Glavaš. Zbog nedostatka domaćih radnika, poslodavci se sve više oslanjaju na uvoznu radnu snagu. No, uz strože uvjete zapošljavanja, prošle je godine izdano manje radnih dozvola.

"U samoj Republici Hrvatskoj je prošle godine izdano nekih 170 tisuća novih radnih dozvola, godinu prije više od 200 tisuća - vjerujemo da će biti 5 do 6 posto veći broj nego 2025.", kaže predsjednik Županijske komore Split HGK Joze Tomaš. Prema procjenama hotelijera, ove će sezone trebati i do pet tisuća radnika više nego lani. Zbog toga potraga za sezoncima počinje sve ranije.