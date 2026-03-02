Delegacija ne ide na Cipar zbog eskalacije! Bauk: 'Sa mnom su HDZ-ovci, Vlada bi slala avion...'

Hrvatska parlamentarna delegacija trebala je u ponedjeljak putovati na Cipar na 28. Međuparlamentarnu konferenciju o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU, ali put je otkazan nakon što je iranski dron Shahed pogodio britansku bazu na Cipru.

U delegaciji su trebali biti Andro Krstulović Opara, Ivana Marković, Josip Đakić i Arsen Bauk.

"Nije me strah. U izaslanstvu su i dvoje iz većine tako da sam siguran, obzirom da je u petak glasanje da bi u slučaju komplikacija poslali Vladin avion po nas", rekao je Bauk za 24sata.

Dodao je da je delegacija, prema planu jutros u osam sati trebala poletjeti prema Münchenu, a zatim u 11 sati nastaviti za Larnacu.

"Alternativa je bila da umjesto danas stignemo na Cipar tek u četvrtak rano ujutro. Tad već završava konferencija. Vidjet ćemo hoće li biti pronađena neka bolja opcija tijekom dana. Iako sam skeptičan", dodao je Bauk.

Cipar je podigao stupanj pripravnosti nakon iranskog napada na britansku vojnu bazu na otoku. Zatvorene su škole i provedene evakuacije.

Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides poručio je da je sigurnost zemlje najvažnija briga njegove vlade te da Cipar, kao članica EU-a najbliža Bliskom istoku, ustraje u stavu da se "neće uključivati ni u kakve vojne operacije".

Grčki mediji navode i da je neutralizirana druga borbena letjelica koju je Iran uputio prema britanskoj bazi udaljenoj oko 960 kilometara.

