Plenković komentirao sukob u Iranu: 'Ovo je očiti razlog zbog kojeg je operacija pokrenuta'

Premijer Andrej Plenković dao je intervju za Europe today, prenosi Euronews.

Plenković je dao izjavu povodom sukoba na Bliskom istoku koji je započeo tijekom vikenda kada su SAD i Izrael napali Iran, koji je zatim gađao Izrael te američke baze i naftna postrojenja u susjednim zemljama. U napadu je ubijen i ajatolah Ali Hamenei.

Na pitanje voditeljice gdje je Europa i njezin komentar da, po običaju, Europa nije za stolom, Plenković je odgovorio:

"Kao što ste vidjeli tijekom vikenda, održane su konzultacije. Jučer je održan ministarski sastanak, a visoka predstavnica Kaja Kallas dala je izjavu u ime država članica Europske unije", rekao je naš premijer te dodao da Europa pomno prati dvije oepracije, jednu izraelsku i drugu američku:

"Naši su predstavnici sudjelovali na sastanku Vijeća sigurnosti, koji je tijekom vikenda održan na francusku inicijativu. I naravno, u ovom trenutku svi smo osudili odmazdu koja se dogodila od strane Irana prema zaljevskim zemljama, pri čemu mete nisu bile samo vojne baze, nego i drugi objekti koji ni na koji način nisu bili uključeni u operaciju", rekao je Plenković.

Na pitanje jesu li napadi opravdani prema europskom pravu i prema njegovu mišljenju, Plenković je rekao:

"Pa, kao što smo vidjeli, opravdanje koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznijeli na sastanku Vijeća sigurnosti bilo je da su mirovni pregovori i proces koji je bio u tijeku u vezi s nuklearnim programom iscrpljeni. A činjenica da Izrael Iran i njegov nuklearni program doživljava kao egzistencijalnu prijetnju očito je bila razlog zbog kojeg je operacija pokrenuta i to pokrenuta na način koji nije usmjeren samo na uništavanje postrojenja nuklearnog programa ili navodnih postrojenja nuklearnog programa, odnosno vojnih ciljeva, nego je očito u velikoj mjeri usmjerena i prema promjeni režima, što je tema koja je već mjesecima kristalno jasna svima koji pomno prate događanja u i oko Irana."

Na pitanje postoji li jedinstven europski stav o tome što bi trebalo uslijediti, premijer je odgovorio:

"Nastavit ćemo s konzultacijama. Mislim da su sve dosadašnje izjave, uz možda jednu ili dvije iznimke, bile vrlo, vrlo jasne i usuglašene. Iz te perspektive, rekao bih da su inicijativu preuzele zemlje E3, pri čemu dvije države članice Europske unije sudjeluju zbog činjenice da su bile najviše uključene u razgovore s Iranom."

POGLEDAJTE VIDEO Letica za RTL Danas: 'Iranske službe su zakazale, meta je bila laka! Hamenei nije imao nikakve šanse'