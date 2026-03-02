Prizori koje nismo vidjeli od COVID-a! Fotografija Flightradara sve pokazuje

Stotine novih avionskih letova otkazani su u ponedjeljak, što samo produljuje kaos u globalnom zračnom prometu i dodatno pogoršava situaciju za putnike. Radi se o najtežem udarcu za zrakoplovstvo od pandemije COVIDA-19, piše Guardian.

Stotine tisuća putnika ostale su zarobljene diljem svijeta nakon što su ključna zračna čvorišta na Bliskom istoku zatvorena zbog posljedica američko-izraelskih napada na Iran.

Glavne zračne luke na Bliskom istoku, uključujući Dubai, najprometnije međunarodno čvorište na svijetu, zatvorene su treći dan zaredom. Prema podacima platforme za praćenje letova FlightAware, u subotu je otkazano gotovo 2800 letova, a u nedjelju 3156. Samo u ponedjeljak rano ujutro otkazano je već 1239 letova. Zrakoplovne kompanije Emirates iz Dubaija, Etihad Airways iz Abu Dhabija i Qatar Airways iz Dohe zajedno su otkazale stotine letova, a i drugi prijevoznici, poput Air Indije, obustavili su svoje usluge u regiji.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

"Za putnike nema uljepšavanja", rekao je Henry Harteveldt, analitičar zrakoplovne industrije i predsjednik Atmosphere Research Group i dodao: "Trebaju se pripremiti na kašnjenja ili otkazivanja idućih nekoliko dana, kako se napadi budu odvijali i, nadajmo se, priveli kraju."

Prema stranici za praćenje letova Flightradar24, zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, UAE-a i Katara u ponedjeljak je i dalje bio gotovo prazan.

Posljedice se osjećaju daleko izvan Bliskog istoka, a putnici su ostali zaglavljeni na odredištima od Balija do Frankfurta. Sukob se proširio i na Libanon, gdje je Izrael izveo zračne napade nakon što je Hezbollah ispalio rakete, zbog čega je veći dio zračnog prostora u regiji ostao zatvoren. Dodatni problem predstavlja činjenica da su posade i piloti sada raspršeni diljem svijeta, što će zakomplicirati ponovnu uspostavu letova nakon otvaranja zračnog prostora.

Foto: Screenshot Flight Radar

Foto: Screenshot FlightRadar

Dok se većina putnika bori doći do informacija, iznimno bogati pronalaze alternativu. "Saudijska Arabija trenutačno je jedina stvarna opcija za ljude koji žele napustiti regiju", izjavio je za Semafor Ameerh Naran, izvršni direktor tvrtke za posredovanje privatnim zrakoplovima Vimana Private, procjenjujući da cijena leta privatnim mlažnjakom od Rijada do Europe doseže i do 350.000 dolara.

Dionice vodećih zrakoplovnih kompanija pale su jer ulagači strahuju od posljedica rata. Dionice Japan Airlinesa pale su 5.6%, Singapore Airlinesa 4.5%, Qantasa 5.4%, a Cathay Pacifica 2.9%. Prijevoznici se suočavaju i s višim cijenama goriva nakon što je cijena sirove nafte Brent skočila za čak 13% na 80 dolara po barelu, a analitičari predviđaju da bi mogla dosegnuti i 100 dolara.

"Glavni utjecaj za sve osjetit će se kroz cijene nafte, koje će očito naglo porasti", rekao je zrakoplovni savjetnik Bertrand Grabowski. Zaljev je također ključno čvorište za zračni prijevoz tereta, što dodatno opterećuje trgovačke rute koje su već pogođene poremećajima na moru.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a država je u ratu: FIFA i vlasti uvjeravaju u sigurnost