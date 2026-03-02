Noćna mora za Cristiana Ronalda: S Bliskog istoka stigla šokantna vijest

Cristiano Ronaldo, jedna od najvećih noogometnih zvijezda, ozlijedio se u posljednjoj utakmici svog Al Nassra, protiv Al Fayhe, i sada je zavladao svijet da će zbog povrede morati propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

S obzirom na to da je do početka Svjetskog prvenstva ostalo svega tri mjeseca, navijači diljem svijeta, a posebno u Portugalu, s nestrpljenjem očekuju vijesti o njegovu stanju.

Večer za zaborav unatoč pobjedi

Za Ronalda je to bila večer puna frustracija. Nakon što je u jedanaestoj minuti promašio jedanaesterac pogodivši vratnicu, njegova je momčad na poluvrijeme otišla s golom zaostatka. Iako je Al Nassr u drugom dijelu uspio preokrenuti rezultat golovima Sadia Manéa i Abdullaha Al-Hamdana te jednim autogolom, slavlje je pokvario najgori trenutak večeri u 81. minuti. Portugalska legenda osjetila je oštru bol u zadnjoj loži desne noge te je šepajući signalizirao klupi da ne može nastaviti. Kamere su ga kasnije uhvatile na klupi s ledenom oblogom, a izraz lica otkrivao je veliku zabrinutost.

Trener smiruje navijače

Nakon utakmice, trener Al Nassra, Jorge Jesus, obratio se medijima i pokušao umiriti navijače. Naglasio je kako je izmjena bila preventivne prirode kako bi se izbjegao veći rizik u ključnom dijelu sezone, gdje se Al Nassr bori za naslov prvaka.

"Ronaldo je pretrpio mišićni zamor i medicinsko osoblje će hitno obaviti potrebne testove kako bi se utvrdilo njegovo stanje", izjavio je Jesus i dodao: "Osjetio je normalan umor mišića i odlučio sam ga zamijeniti kako bih izbjegao bilo kakav rizik. Moramo nastaviti pobjeđivati jer je borba za naslov prvaka žestoka."

Utrka s vremenom

Iako su trenerove riječi umirujuće, strah i dalje postoji, ponajviše zbog Ronaldovih godina (41) i blizine turnira na kojem lovi povijest. Ukoliko zaigra, postat će prvi nogometaš u povijesti sa šest nastupa na Svjetskim prvenstvima. Prema informacijama saudijskih medija, Ronaldo će u ponedjeljak obaviti magnetsku rezonancu koja će dati konačnu dijagnozu. Prve procjene govore o istegnuću mišića. Ako se radi o lakšoj ozljedi, oporavak bi mogao trajati tek nekoliko dana. Međutim, u slučaju ozbiljnije rupture, pauza bi mogla potrajati od tri do pet tjedana, što bi ozbiljno ugrozilo njegove pripreme, ali i nastup u prijateljskoj utakmici protiv Meksika krajem ožujka.

