Goluža govorio o teškim trenucima, a priče iz HNL-a, europskog nogometa i FNC-a obilježile su tjedan

Posljednji tjedan u veljači obilovao je sportskim uzbuđenjima, odigrane su utakmice doigravanja u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi, Hrvatska košarkaška reprezentacija suočila se sa svjetskim i europskim prvacima Nijemcima, bilo je uzudljivo u SHNL-u, a a prošle subote je održan i borilački spektakl u Slavonskom Brodu FNC 28.

Događalo se jako puno toga, a Net.hr je pratio sve autorskim tekstovima, pa vam specijalu "Ako ste propustili" donosimo pregled intervjua, analiza i komentara koje su naši novinari napisali.

Silvijo Maksan je u svojim intervjuima s uglednim osobama iz sportskog života svojim pitanjima "pogađao u sridu" i donosio odgovore na vruća pitanja koja zanimaju cijelu Hrvatsku. Razgovarao je Silvijo Maksan i s hrvatskom rukometnom legendom Slavkom Golužom, koji mu je dao prvi intervju nakon što je pretrpio infarkt.

- Nakon dramatičnog Jadranskog derbija, razgovarao je s Igorom Musom, proslavljenim nogometašem koji je u karijeri nosio dresove Rijeke i Hajduka i koji je ukazao na nešto jako važno o treneru Bijelih Gonzalu Garciji.

- Razgovarao je Silvijo o Jadranskom derbiju i s Vladimirom Balićem, legendarnim vratarom Hajduka, koji mu je otkrio što je po njegovom mišljenju najveći problem u igri ekipe s Poljuda.

- U intervjuu koji je odjeknuo Slavko Goluža je govorio Silviju o infarktu i drami koju je proživio.

- Sandrino Starčević, osnivač vlasnik i glavni trener Muay Thai Academy i predsjednik zagrebačkog Muay Thai Saveza tajlandskog boksa, javio se Silviju Maksanu s Tajlanda uoči Fight Nighta na kultnom muay thai stadionu Chinnarachi na otoku Koh Phangan.

- Ugledni nogometni trener Dražen Besek u podcastu Net.hr-a Maksanov korner detaljno je analizirao ključne europske uzvrate koji su čekali Dinamo i Rijeku.

- Nakon uzvratne utakmice doigravanja za osminu finala Konferencijske lige, Silvijo je razgovarao s Goranom Tomićem o ogromnom uspjehu Rijeke koja je izbacila ciparsku Omoniju: 'Imat će što za reći i u osmini finala KL-a'

- U doigravanju za osminu finala Europske lige Dinamo je izgubio od belgijskog Genka, Silvijo Maksan je razgovarao s Igorom Pamićem, koji mu je u svom stilu, bez dlake na jeziku, objasnio zašto Plavi, unatoč ispadanju, mogu biti ponosni.

- U svojoj kolumni 'Iz plavog pera', Silvijo je objasnio što je bilo ključno za to što Dinamo nije uspio svladati Genk i proći u osminu finala Europske lige.

- U podcastu Maksanov korner gostovao je proslavljeni hrvatski boksač i stručni komentator na platformi Voyo Hrvoje Sep koji je u najavi FNC 28 govorio o Marku Bojkoviću i Franu Luki Đuriću, ali i otkrio kako FNC spektakle gledati tri mjeseca besplatno.

- Razgovarao je Silvijo s legendarnim hrvatskim napadačem Ivanom Klasnićem o njegovom nasljedniku, Karlu Šimiću, mladom 18-godišnjem nogometašu U19 selekcije Wolfsburga i hrvatske nogometne reprezentacije, koji briljira ove sezone.

- O velikoj i jako važnoj pobjedi Dinama nad Goricom uoči derbija s Hajdukom u sljedećem kolu SHNL-a Silvijo je razgovarao s bivšim igračem i trenerom Plavih te hrvatskim reprezentativcem Nikolom Jurčevićem.

- Hrvatska košarkaška reprezentacija bila je u nedjelju blizu druge pobjede nad Njemačkom, aktualnim svjetskim i europskim prvacima, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nakon poraza naših košarkaša Silvijo je razgovarao s Franjom Arapovićem.

Vehmir Džakmić bavio se spektakularnim borilačkim eventom FNC 28, koji se održao prošle subote u Slavonskom Brodu. Uz brojne video intervjue s borcima, Vehmir je ranije razgovarao i s glavnom zvijezdom priredba Markom Bojkovićem te čelnikom FNC-a Draženom Forgačem.

- Bojković je uoči borbe u kojoj je tražio iskupljenje Vehmiru otkrio 'pravu istinu o sebi'.

- Forgač je Vehiru govorio o rasprodanom FNC-ovom eventu u Slavonskom Brodu, a rekao je svoje mišljenje i o povijesnom eventu u Munchenu.

Tonko Medvedec pisao je o novoj sezonu Formule 1, koja počinje vrlo brzo i koju ćete od ove sezone moći gledati na RTL televiziji.

- Proslavljeni F1 komentator i stručni analitičar Ivica Blažičko Tonku je otkrio što testiranja u Bahreinu pokazuju i tko bi mogao dominirati u novoj sezoni F1.

- Blažičko se u razgovoru s Tonkom prisjetio i susreta s legendarnim Ayrtonom Sennom, samo tri dana prije pogiblje.

Maj Gašparac se u svojim intervjuima i analizama bavio prošlotjednim utakmicama naših klubova, Dinama i Rijeke, u europskim natjecanjima

- Uoči utakmice Dinama protiv Genka u Belgiji, Maj je razgovarao s legendarnim hrvatskim nogometnim trenerom Ilijom Lončarevićem, koji mu je istaknuo da vjeruje da Plavi mogu pobijediti.

- Daniel Šarić, legenda Rijeke, u razgovoru s Majem Gašparcem, rekao je da je uvjeren u prolazak ekipe s Rujevice, ali i ukazao na potencijalnu opasnost.

- Nakon što je Dinamo ispao iz Europe, Maj Gašparac je u analizi uzvratne utakmice protiv Genka izdvojio pet najvažnijih stvari, a jedna od njih je i velika pobjeda trenera Plavih Marija Kovačevića.

- Za razliku od Dinama, europska sezona za Rijeku nije gotova. Na svojoj Rujevici Riječani su deklasirali Omoniju, a Maj je u analizi utakmice izdvojio neke detalje koji nisu bili očekivani.

Krešimir Kokić analizirao je najveću senzaciju u doigravanju za osminu finala Lige prvaka, pobjedu norveškog Bodo/Glimta nad favoriziranim talijanskim velikanom Interom i objasnio zašto je to bila sjajna stvar.

Pothvat Norvežana je pljuska u lice Perezu i inima, a od jedne stvari bi naši klubovi mogli puno naučiti

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia o remiju Hajduka u Varaždinu