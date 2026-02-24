Boban je ovo istaknuo kao glavni problem kada je dolazio u Dinamo: Je li sada riješen?

Dinamo je u nedjelju u gostima u Varaždinu slavio 0-4. Do pobjede je lider hrvatskog prvenstva stigao trima pogocima u šest minuta (51., 53. i 57.), dok je četvrti pao u 88. minuti. Tada je zabio Marko Soldo, a asistent je u svom debiju u seniorskom nogometu bio Sven Šunta.

Polog za budućnost

Mladi Slovenac u Dinamu je od svoje 13. godine te je dugo slovio kao netko od kojeg se u klubu dosta očekuje. Prošao je Šunta nekoliko priprema sa zagrebačkim plavima, ali ga na prošle ljetne Mario Kovačević nije vodio. Reprezentativac Slovenije do 19 godina u tom je trenutku, kao i neki drugi, počeo preispitivati svoju budućnost u plavom dresu, ali su ga u klubu uspjeli nagovoriti na strpljenje. Zimus je odradio pripreme te je ostao u sastavu prve momčadi. Bio je na klupi protiv Vukovara, pa i Rijeke, da bi u Varaždinu ušao u igru, asistirao i pokazao da ima u njemu potencijala.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

I upravo s tim primjerom dolazimo do pitanja "Da li je Dinamo 'osigurao' HNL?", odnosno smatraju li u plavom taboru da je pet bodova prednosti i gol-razlika od +35 dovoljna da se počne davati prilika mladima?

Veliki problem

Dugo je već škola "Hitrec-Kacijan" u usporenom radu. Još od prvog mandata Nenada Bjelice 2018. godine Dinamo slabije daje šanse svojim igračima. Bilo je u tom periodu mladih igrača poput Luke Ivanušeca, Lovre Majera, Danija Olma i drugih, ali oni su u većini slučajeva dolazili iz drugih klubova, a u nekim slučajevima su bili i dobro plaćeni. Pravi produkti kluba bili su tek Nikola Moro, Bartol Franjić, Josip Šutalo, Martin Baturina i izvanserijski igrač koji dolazi "jednom u sto godina" - Joško Gvardiol.

To je bio problem koji je Zvonimir Boban postavio kao jedan od prioriteta svog mandata. Doveo je u Dinamo iskusnog Španjolca Alberta Capellasa, koji je više od deset godina radio u La Masiji, vratio je igrače koji su jedan dio svoje karijere proveli u Dinamovoj akademiji (Fran Topić i Marko Soldo) te "sa strane" uzeo nekoliko igrača s velikim potencijalom za preprodaju (Sergi Domínguez, Matteo Pérez Vinlöf i Cardoso Varela u prvom planu).

Foto: Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia

Njima je dodao Matea Lisicu, Morisa Valinčića i Gabriela Vidovića, čime je započeo "prvi dio" plana, odnosno pomlađivanje i dovođenje igrača koji mogu spadati u Dinamove veće prodaje.

"Drugi dio" se tiče Dinamove akademije, u koju je Boban uz Capellasa doveo Gorana Vlaovića, koji funkcionira kao "desna ruka" Capellasu, i trenera druge momčadi, koja će od ovog ljeta nastupati u drugoj ligi, Jerka Leku.

I upravo tu dolazimo do pitanja s početka teksta: da li je Dinamo u dovoljno dobroj situaciji da počne davati priliku mladima?

'Mladi lavovi'

Jučer je Dinamo sklopio novi ugovor s Krešimirom Radošom, mladićem od 18 godina koji igra na poziciji defenzivnog veznog. Ovaj 194 centimetra visok Zagrepčanin slovi za jednog od talentiranijih igrača koji su ove godine oduševili na turniru "Mladen Ramljak". U toj generaciji, od koje se jako puno očekuje, nalaze se još i Mislav Ćutuk, Karlo Zulfić, Patrik Horvat, Jona Benkotić i drugi, a kapetan im je Marko Zebić, koji bi prema informacijama Germanijaka trebao biti sljedeći koji će debitirati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Naime, taj portal piše kako je kapetana Dinamovih juniora Kovačević priključio treninzima prve momčadi. Iako nije bio na pripremama sa seniorima zimus, ovaj stoper jako je cijenjen od strane Dinamove struke te upravo u njemu vide "novi stoperski projekt" nakon odlaska Leona Jakirovića u Inter.

Sada će dobiti priliku trenirati sa seniorima na redovitoj bazi, a ako se dokaže, vjerojatno i priliku. Najprije na klupi, pa i u igri, baš kao i Šunta. To će biti samo nastavak trenda koji je ove sezone ozljedom Valinčića započeo Noa Mikić - prvi od mlađih igrača koji je ove sezone dobio ozbiljnu šansu u Dinamu.

Zašto je to bitno?

Bitnost igrača iz akademije možemo sagledati iz dvije perspektive. Jedna je ona o ponosu, a druga je financijska. I dok je prva dosta samoobjašnjiva, druga ima puno više slojeva nego što se na prvu čini.

Foto: DAMIR SENCAR/AFP/Profimedia

Osim što za igrača kojeg je klub (u ovom slučaju Dinamo) proizveo ne mora plaćati odštetu, taj igrač također iz računovodstvenih razloga "više vrijedi". Tako se prodajom bilježi "čisti profit", što klubu omogućuje više sredstava za trošiti. Veliki je plus i činjenica da kasniji transferi tog igrača također generiraju (manji) iznos i za klub koji je "proizveo" igrača.

Kada tomu dodamo da igrači iz "boljih" akademija imaju i bolju cijenu, dolazimo do objašnjenja zašto je ovo bio jedan od najvažnijih fokusa Bobanova dolaska u Dinamo.

