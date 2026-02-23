Potez Dinamove desetke krši zakone logike: Svi ostali ostali bez riječi

Dinamo je u utakmici 23. kola SuperSport HNL-a slavio protiv Varaždina 0-4. Iako su Varaždinci bili bolji u prvom poluvremenu, Dinamo je u drugom "stisnuo gas" i nastavio pohod na titulu.

Dva pogotka postigao je Miha Zajc (iako je za prvi pogodak sve napravio Vidović, a Zajc je samo leđima skrenuo loptu), jedan je postigao Monsef Bakrar, a jedan Marko Soldo.

Utakmicu su obilježila nekoliko sjajnih poteza: obrana Livakovića u osmoj minuti, obrana Zelenike u 26. koja će konkurirati za obranu mjeseca, Livakovićev dribling, Godina asistencija... Bilo je stvarno mnoštvo fenomenalnih trenutaka zbog kojih se gleda nogomet, ali jedan ipak iskače.

To je neopisiv potez Gabriela Vidovića iz 73. minute. Potez Dinamove desetke koji krši zakone logike pogledajte OVDJE.

