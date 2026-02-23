FREEMAIL
Dominik Livaković potezom prema jednom dječaku u Varaždinu oduševio čitavu Hrvatsku

Dominik Livaković potezom prema jednom dječaku u Varaždinu oduševio čitavu Hrvatsku
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dominik Livaković prva je nogometno - humana priča Hrvatske

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
23.2.2026.
7:47
Josip Regovic/PIXSELL
Navijačka stranica Talk Dinamo izdvojila je na društvenim mrežama simpatičan detalj nakon uvjerljive nedjeljne pobjede Dinamo protiv Varaždin (4-0) u 23. kolu SHNL-a. Povratnik među plave, reprezentativna jedinica Dominik Livaković (31), pokazao je veliko strpljenje i dobru volju prema navijačima, posebno najmlađima.

Prije i nakon utakmice rado se fotografirao i dijelio autograme. Posebno je razveselio jednog dječaka kojem je, na njegovu molbu, poklonio dio svoje opreme. Iako mališan nije bio jedini s tom željom, Livaković je dozvao člana stručnog stožera koji se pobrinuo da dječak dobije nesvakidašnji dar, čime je golman još jednom potvrdio zašto uživa toliku naklonost među navijačima.

Reakcije ispod objave bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Jedan je pratitelj podijelio i vlastito iskustvo koje ide u prilog toj priči: "Gledam po stadionu, gotovo da više nema nikoga osim nas u kavezu, policije i Livija koji je i dalje tamo sa strane i slika se sa zaštitarima. Nevjerojatno.“

Ostali su se nadovezali porukama podrške, naglašavajući kako Livaković nije samo vrhunski sportaš, već i izniman čovjek.

