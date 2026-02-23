Veliki problemi uoči Svjetskog prvenstva? Kartel zapalio ulice grada domaćina

Ozbiljna sigurnosna kriza potresla je Meksiko samo nekoliko mjeseci prije Svjetskog prvenstva. Nakon što je meksička vojska u saveznoj državi Jalisco likvidirala vođu moćnog kartela, uslijedila je nasilna reakcija koja je dovela do odgode više nogometnih utakmica, blokada cesta i paljenja vozila u više saveznih država.

Prema dostupnim informacijama, tijekom operacije u blizini Tapalpe smrtno je stradao Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznatiji kao “El Mencho”, dugogodišnji vođa zloglasnog Cartel Jalisco Nueva Generación. Riječ je o jednoj od najjačih kriminalnih organizacija u Meksiku, s procijenjenih 19.000 članova i djelovanjem u 21 od 32 meksičke savezne države.

Nakon njegove smrti, pripadnici kartela započeli su koordinirane akcije diljem zemlje – paljena su vozila, postavljane barikade i blokirane prometnice u gotovo desetak saveznih država. Napetosti su se osjetile i u Guadalajari, gradu koji će u lipnju biti jedan od domaćina utakmica Svjetskog prvenstva.

Guadalajara bi trebala ugostiti četiri susreta svjetske smotre, uključujući i dvije utakmice reprezentacije Južne Koreje. Tamo će igrati i Meksiko, Španjolska, Urugvaj i Kolumbija, što dodatno pojačava zabrinutost oko sigurnosne situacije.

Zbog eskalacije nasilja odgođene su četiri nogometne utakmice – dvije iz najvišeg ranga natjecanja te dvije iz druge lige. Otkazane su utakmice između Queretara i Juareza u muškoj konkurenciji te Chivasa i Americe u ženskoj ligi, dok su susreti drugoligaša također stavljeni na čekanje.

Unatoč napetoj situaciji, meksički nogometni savez zasad nije odgodio prijateljsku utakmicu reprezentacije protiv Islanda, koja je zakazana u srijedu na stadionu Corregidora u Queretaru.

Istodobno, organizatori ATP turnira Mexican Open u Acapulcu poručili su kako se natjecanje na GNP Areni nastavlja prema planu, bez promjena u rasporedu.

Iako se zasad ne spominju izravne prijetnje vezane uz Svjetsko prvenstvo, posljednji događaji ponovno su otvorili pitanje sigurnosti u gradovima domaćinima.

