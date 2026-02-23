Dva jaka potresla napravila paniku u Dalmaciji i Hercegovini: 'Šta je ovo ljudi moji?!'

Potres jačine 3,3 stupnja po Richteru pogodio je područje Splita večeras u 20.35 sati. Epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, 40 kilometara sjeveroistočno od Splita i 19 kilometara jugozapadno od Livna. Na stranici EMSC korisnici su ostavili brojne komentare.

"E brate mili kako zaspat večeras kad non stop ovako trese!!! Srce mi stade", jedan je od komentara koji se samo nižu.

"Ekran mog računala se tresao. Makarska",

"Više potresa za redom",

"Strašno, ima li kraja, permanentno se nastavlja, stane sekundu i nastavlja, grozno",

"Šta je ovo ljudi moji?!"...

Foto: EMSC

Nešto jači pogodio je Hercegovinu

Samo šest minuta ranije, drugi nešto jači potres dogodio se u BiH, ali vrlo blizu granice s Hrvatskom. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 32 kilometra jugozapadno od Mostara i 6 kilometara jugoistočno od Gruda.

"Najjači do sad",

"Grude prvi put dobro do sad najjače,pa ostali manji, ali trese nonstop",

"Grude... osjetio se pošteno...",

"Grude JAKKKKK I DUG",

"Boze sačuvaj šta je ovo u Grudama? Jak prvi, dosta manjih udara i ponovno još jedan",

"Ajme strašno, baš je zatreslo", nižu se komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.