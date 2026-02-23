FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SRCE MI STADE' /

Dva jaka potresla napravila paniku u Dalmaciji i Hercegovini: 'Šta je ovo ljudi moji?!'

Dva jaka potresla napravila paniku u Dalmaciji i Hercegovini: 'Šta je ovo ljudi moji?!'
×
Foto: EMSC

Prvi potres bio je u BiH u 20.29 sati, a drugi samo šest minuta kasnije na području Splita

23.2.2026.
21:03
Tajana Gvardiol
EMSC
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potres jačine 3,3 stupnja po Richteru pogodio je područje Splita večeras u 20.35 sati. Epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, 40 kilometara sjeveroistočno od Splita i 19 kilometara jugozapadno od Livna. Na stranici EMSC korisnici su ostavili brojne komentare.

"E brate mili kako zaspat večeras kad non stop ovako trese!!! Srce mi stade", jedan je od komentara koji se samo nižu.

"Ekran mog računala se tresao. Makarska",

"Više potresa za redom",

"Strašno, ima li kraja, permanentno se nastavlja, stane sekundu i nastavlja, grozno",

"Šta je ovo ljudi moji?!"...

Dva jaka potresla napravila paniku u Dalmaciji i Hercegovini: 'Šta je ovo ljudi moji?!'
Foto: EMSC

Nešto jači pogodio je Hercegovinu

Samo šest minuta ranije, drugi nešto jači potres dogodio se u BiH, ali vrlo blizu granice s Hrvatskom. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 32 kilometra jugozapadno od Mostara i 6 kilometara jugoistočno od Gruda. 

"Najjači do sad",

"Grude prvi put dobro do sad najjače,pa ostali manji, ali trese nonstop",

"Grude... osjetio se pošteno...",

"Grude JAKKKKK I DUG",

"Boze sačuvaj šta je ovo u Grudama? Jak prvi, dosta manjih udara i ponovno još jedan", 

"Ajme strašno, baš je zatreslo", nižu se komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.

PotresSplitHercegovinaPotres Split
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx