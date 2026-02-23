Petar je Ani poručio zbogom prije ceremonije ruža: 'Nema smisla produživati ono što ne ide'

U RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' jedan je iskren razgovor promijenio tijek odnosa. Petar i Ana odlučili su zaključiti svoju priču prije same ceremonije ruža – bez dramatike, ali uz puno otvorenosti.

Sve je krenulo kada je Petar skupio hrabrost i priznao kako želi biti potpuno iskren. U razgovoru nasamo rekao je da, unatoč simpatijama, između njih ne osjeća ništa više od prijateljske povezanosti. Naglasio je da ne želi stvarati lažnu nadu ni sebi ni njoj.

Anina reakcija bila je smirena i zrela. Priznala je da je naslućivala takav rasplet te da ju njegov stav nije iznenadio. Umjesto razočaranja, prevladalo je razumijevanje – oboje su se složili da među njima nije zaiskrilo na romantičan način.

„Ako se ništa više nije razvilo, možda je bolje zadržati lijepo prijateljstvo nego forsirati vezu koja nema budućnost“, poručila je Ana, jasno dajući do znanja da ne vidi smisao u nastavku odnosa bez stvarnih emocija.

Odluka prije formalnog trenutka

Posebnost ovog prekida leži u činjenici da se dogodio prije same ceremonije ruža. Petar je odlučio reagirati na vrijeme i razjasniti situaciju, umjesto da je ostavi visjeti do službenog trenutka izbacivanja. Smatra da je poštenije stati dok su stvari još jasne, nego nepotrebno odugovlačiti.

Reality show Gospodin Savršeni gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a nove epizode dostupne su i unaprijed na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od prosvjeda taksista u Splitu do novog uhićenja zbog Epsteinovih spisa: Ovo je Direktov pregled dana