Revolucionarno otkriće: Mačke bi mogle pomoći u pronalasku ključa za liječenje teških bolesti

Prema novom istraživanju, vaša kućna mačka mogla bi kriti tajnu razumijevanja i liječenja raka. Znanstvenici su proveli prvu studiju takve vrste u svijetu, analizirajući više tipova karcinoma kod mačaka, te su otkrili genetske promjene koje bi mogle pomoći u liječenju ove bolesti kako kod životinja, tako i kod ljudi.

Prva velika genetska studija mačjih tumora

Analizirajući različite vrste tumora s gotovo petsto kućnih mačaka iz pet zemalja, istraživači su otkrili da su mehanizmi koji pokreću stvaranje raka kod mačaka usporedivi s onima koji se viđaju kod ljudi. Rak je jedan od vodećih uzroka bolesti i smrti kod mačaka, no do sada se vrlo malo znalo o tome kako se on razvija. Ovo novo istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu Science, predstavlja prvo opsežno genetsko profiliranje mačjih tumora.

Znanstvenici, uključujući i one s Instituta Sanger, pretraživali su oko tisuću gena povezanih s rakom kod ljudi u uzorcima tumora i zdravog tkiva mačaka. Istraživanje je obuhvatilo trinaest različitih vrsta mačjeg raka, što je omogućilo usporedbu genetskih promjena s onima uočenim kod ljudskih i psećih karcinoma.

Foto: Pexels

Nevjerojatne sličnosti s ljudskim karcinomima

Istraživači su otkrili da su za neke vrste raka genetske promjene koje potiču razvoj bolesti kod domaćih mačaka vrlo slične onima kod ljudi. Mačke su izložene nekim od istih okolišnih rizika kao i njihovi vlasnici, što znači da bi uzroci bolesti, barem djelomično, mogli biti zajednički.

"Naši kućni ljubimci dijele isti prostor kao i mi, što znači da su izloženi istim okolišnim čimbenicima", rekao je profesor Geoffrey Wood sa Sveučilišta Guelph u Ontariju. "To nam može pomoći da bolje razumijemo zašto se rak razvija kod mačaka i ljudi, kako svijet oko nas utječe na rizik od raka, te da možda pronađemo nove načine za prevenciju i liječenje."

Genetski pokretači bolesti

Jedan od najznačajnijih primjera su karcinomi dojke, koji su česta i agresivna vrsta raka kod mačaka. Istraživanje je identificiralo sedam pokretačkih gena koji, kada mutiraju, dovode do razvoja raka. Najčešći pokretački gen bio je FBXW7, a promjena u ovom genu pronađena je u više od 50 posto analiziranih mačjih tumora. Kod ljudi, promjene u genu FBXW7 u tumorima raka dojke povezane su s lošijom prognozom, što je paralelno s onim što se vidi kod mačaka. Drugi najčešći pokretački gen, PIK3CA, pronađen je u 47 posto mačjih tumora dojke, a također je čest u slučajevima raka dojke kod žena. Sličnosti s ljudskim mutacijama uočene su i kod tumora krvi, kostiju, pluća, kože te probavnog i središnjeg živčanog sustava, prenosi Daily Mail.

Potencijal za nove terapije

Ovi nalazi mogli bi značiti da je moguće razviti tretmane za rak koji ciljaju ove specifične genetske promjene kod mačaka, a potencijalno i kod ljudi. Studija je čak otkrila da su određeni kemoterapijski lijekovi bili učinkovitiji kod mačjih tumora dojke s promjenama u genu FBXW7. Iako je ovo provedeno na uzorcima tkiva i zahtijeva daljnja istraživanja, moglo bi otvoriti put novim terapijama kako za mačke, tako i za pacijentice s rakom dojke.

"Usporedbom genomike raka kod različitih vrsta, stječemo bolje razumijevanje uzroka bolesti. Jedno od naših glavnih otkrića jest da su genetske promjene u mačjem raku slične nekima koje se vide kod ljudi i pasa", izjavila je Bailey Francis, jedna od autorica studije s Instituta Wellcome Sanger.

Dr. Louise Van Der Weyden, viša autorica studije, dodala je: "Ovo je jedan od najvećih pomaka u mačjoj onkologiji i znači da genetika tumora kod domaćih mačaka više nije 'crna kutija'. Sada možemo poduzeti sljedeće korake prema preciznoj mačjoj onkologiji kako bismo sustigli dijagnostičke i terapijske mogućnosti koje su dostupne za pse s rakom, a jednog dana i za ljude."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'