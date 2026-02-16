Upozorenje vlasnicima mačaka: Ogrebotina može uzrokovati rijetku i opasnu infekciju

Vlasnici mačaka trebali bi obratiti pozornost na posjekotine i ogrebotine koje im nanesu njihovi ljubimci. Iako se takve ozljede često čine beznačajnima, mogu biti izvor rijetke infekcije koja uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući poteškoće s pamćenjem i oštećenje organa, upozorava jedan liječnik.

Dr. Baibing Chen, specijalist neurologije i epileptologije, nedavno je predstavio slučaj pacijentice s neuobičajenim simptomima koji su značajno utjecali na njezinu kvalitetu života. Slučaj je opisao kako bi podigao svijest o potencijalnim opasnostima koje se kriju iza naizgled bezopasnih ozljeda, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Neuobičajeni neurološki simptomi

Dr. Chen je opisao slučaj tinejdžerice koja je hospitalizirana zbog konfuzije, intenzivnih glavobolja i višednevnih poteškoća s hodanjem. "Njezini roditelji su naveli da je tijekom tog razdoblja bila izrazito umorna i nespretna, a stanje joj se progresivno pogoršavalo do te mjere da je jedva mogla stajati", izjavio je.

Liječnik je pojasnio kako inicijalno nije bilo moguće utvrditi uzrok njezinog teškog stanja, a pacijentica je u jednom trenutku doživjela i smanjenje vida na jednom oku. "Unatoč detaljnim pretragama, nismo pronašli jasne dokaze moždanog udara, meningitisa ili autoimune bolesti koji bi objasnili kliničku sliku. Ostali simptomi nisu upućivali na neku poznatu dijagnozu", objasnio je dr. Chen.

Ogrebotina mačke kao ključan trag

Prema riječima dr. Chena, detalj koji se lako mogao previdjeti pokazao se ključnim za postavljanje ispravne dijagnoze. Naime, pacijentica je imala nekoliko ogrebotina na ruci koje je zadobila od mačića kojeg je obitelj nedavno udomila. Ta je informacija usmjerila liječnički tim prema specifičnoj dijagnozi.

Taj podatak bio je presudan. Naknadno testiranje potvrdilo je prisutnost bakterije Bartonella henselae, uzročnika bolesti mačjeg ogreba. Dr. Chen objašnjava kako većina zaraženih osoba razvije samo blage simptome, poput otečenih limfnih čvorova, povišene tjelesne temperature i umora. Ipak, u rijetkim slučajevima infekcija može zahvatiti središnji živčani sustav i oči, što dovodi do neuroloških oštećenja i gubitka vida. Bolest se uspješno liječi antibioticima, nakon čega najčešće dolazi do povlačenja simptoma, uključujući i poboljšanje vida.

Simptomi bolesti mačjeg ogreba obično se javljaju tri do deset dana nakon izlaganja uzročniku, najčešće putem ogrebotine ili ugriza mačke. Klinička slika može uključivati povišenu tjelesnu temperaturu, glavobolju, smanjen apetit i iscrpljenost. Na mjestu ozljede može se pojaviti papula ili pustula, a najkarakterističniji znak je otečen, osjetljiv i bolan limfni čvor u blizini ozlijeđenog područja.

Foto: Shutterstock

Cilj je podizanje svijesti

Dr. Chen naglašava kako cilj njegovog upozorenja nije stvaranje straha od mačaka, već podizanje svijesti o potencijalnim rizicima. "Mačke su dragocjeni kućni ljubimci, no ključna je svjesnost. Ako vas mačka ogrebe, ugrize ili poliže otvorenu ranu, a nakon toga primijetite simptome poput upornih glavobolja, konfuzije, problema s ravnotežom ili promjena vida, nužno je o tome obavijestiti liječnika. Takvi detalji mogu biti presudni za točnu i pravovremenu dijagnozu", zaključuje dr. Chen.

Ova se rijetka bakterijska infekcija prenosi ogrebotinama, ugrizima ili kontaktom mačje sline s otvorenim ranama. Mačke se najčešće zaraze ugrizom inficiranih buha, zbog čega je prevencija od iznimne važnosti.

Preporučuje se izbjegavanje ugriza i ogrebotina prilikom interakcije s mačkama te sprječavanje da ližu otvorene rane. Sve ozljede potrebno je temeljito očistiti. Redovitom zaštitom mačaka od buha te njihovim držanjem primarno u zatvorenom prostoru može se značajno smanjiti rizik od prijenosa zaraze.

