Nutricionist za životinje upozorava: Zbog ovoga bi vaš pas mogao dobiti salmonelu

Stručnjaci upozoravaju vlasnike pasa na važnost redovite higijene posuđa iz kojeg njihovi ljubimci piju. Riječ je o jednostavnoj, ali ključnoj brizi koju mnogi vlasnici zanemaruju, čime nesvjesno mogu ugroziti zdravlje svojih četveronožnih prijatelja.

David, nutricionist za kućne ljubimce s desetogodišnjim iskustvom, putem svog TikTok kanala, istaknuo je da je redovito pranje zdjelice jednostavan zadatak koji značajno doprinosi zdravlju psa, ali se često zaboravlja, piše Mirror.

Nevidljiva opasnost u zdjelicama za vodu

David pojašnjava da, iako se zdjelica za vodu može činiti čistom, na njezinoj se površini nakon nekog vremena stvara tanak sloj poznat kao biofilm.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vjerojatno ste ga osjetili ako ste ikad prešli prstom po unutrašnjosti pseće zdjelice ili bilo koje posude u kojoj je voda stajala dulje vrijeme", objasnio je, dodajući da je na dodir riječ o blago sluzavoj naslazi.

Ovaj naizgled bezazlen sloj sadrži štetne bakterije poput salmonele i E. coli te druge mikroorganizme koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje psa. Stoga je redovito i temeljito čišćenje posude za vodu od iznimne važnosti.

Na opasnosti biofilma ne upozorava samo David. Portal Pets4Homes također naglašava da se u zdjelicama za vodu koje se neredovito čiste ili samo površno ispiru može razviti biofilm – sluzavi sloj idealan za razvoj opasnih bakterija poput salmonele i Escherichije coli.

"Ove bakterije mogu izazvati ozbiljne gastrointestinalne smetnje kod psa, uključujući povraćanje i proljev. Osim toga, gljivice i paraziti poput Giardije mogu kontaminirati zdjelice s vodom, kao i vanjske izvore vode poput lokvi i jezera", navode stručnjaci. Kako bi se izbjegli navedeni rizici, David preporučuje: "Najbolje rješenje je svakodnevno pranje zdjelice vrućom vodom i deterdžentom."

Osim higijene vlastitih zdjelica, vlasnici bi trebali biti svjesni i opasnosti koje predstavljaju zajedničke posude za vodu na javnim mjestima. Stručnjaci s portala Pets4Homes objašnjavaju: "Zajedničke zdjelice za vodu, koje se često nalaze ispred kafića ili u parkovima, predstavljaju povećan rizik zbog velikog broja pasa koji iz njih piju."

Putem zajedničke sline mogu se prenositi različiti virusi, uključujući uzročnike zaraznog kašlja pasa i psećeg papiloma virusa. Novije studije britanskih veterinarskih stručnjaka naglašavaju važnost izbjegavanja zajedničkih zdjelica radi zaštite pasa od respiratornih infekcija i drugih bolesti.

Foto: Freepik

Što je zarazni kašalj pasa?

Zarazni kašalj pasa respiratorna je infekcija koja uzrokuje karakterističan suhi, nadražujući kašalj. Prema podacima humanitarne organizacije PDSA, simptomi se obično razvijaju unutar tri do četrnaest dana od izlaganja uzročniku i traju od jednog do tri tjedna.

Iako većina pasa razvije samo kašalj bez drugih ozbiljnijih simptoma, kod štenaca, starijih pasa i jedinki narušenog imuniteta mogu se razviti teži oblici bolesti.

Svakodnevno pranje zdjelice za vodu jednostavna je, ali ključna preventivna mjera u brizi za zdravlje psa.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Zavod za transfuziju uputio apel: Pale zalihe krvi, razloga je nekoliko