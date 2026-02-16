Prvaci se probudili: 'To je bilo neočekivano, a svake godine je cilj isti...'

Aktualni hrvatski nogometni prvak Rijeka u novoj je sezoni HNL-a jako daleko od obrane titule i sada se bori za mjesta koja vode u europska natjecanja, a o nastupima i ambicijama Rijeke, za Net.hr je govorio legendarni igrač kluba s Rujevice i bivši hrvatski reprezentativac Daniel Šarić.

Nakon jako dobrog završetka prvog dijela sezone, Riječani nisu prenijeli dobru formu u proljetni nastavak HNL-a. Nakon pobjede u skraćenoj utakmici na gostovanju kod Istre (2:1), uslijedio je remi sa Slaven Belupom (2:2), neočekivani poraz od posljednjeplasirane momčadi lige Osijeka (1:0), pa remi s Dinamom na Rujevici (0:0).

Tek nakon toga, u posljednjem kolu, Rijeka je odigrala odličnu utakmicu, pred svojim navijačima pobijedila Varaždin (3:1) i probila se na treće mjesto ljestvice koje vodi u Europu.

"Najbolja utakmica Rijeke do sada u ovom drugom dijelu. Sigurno i u zadnje vrijeme. Dominacija od prve minute. Izuzetno puno stvari se događalo pred golom Varaždina, što je rezultiralo s tri gola, a moglo je i više. Rijeka, Rijeka nije odustajala i dominirala je cijelu utakmicu. Jako puno prilika, puno udaraca i čista pobjeda", rekao je Šarić o pobjedi Rijeke nad Varaždinom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na kraju prvog dijela sezone, nakon što je Rijeka ušla u odličnu formu, trener Victor Sanchez rekao je da se nada kako će se moći uplesti u borbu za sam vrh, no početak drugog dijela i slabi rezultati odmah su pokazali da je ta najava bila ipak preoptimistična.

"Te rezultate možda nije bilo za očekivati s obzirom na to da se pred kraj prvog dijela sezone Rijeka dizala, ali ovaj početak je bio loš, i rezultatski i igrom, mislim da je Rijeka napravila više sad u ovoj utakmici protiv Varaždina u ofenzivnom dijelu nego u te četiri utakmice zajedno", prokomentirao je Šarić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka sada na trećem mjestu ima 32 boda, 11 manje od drugoplasiranog Hajduka i čak 16 manje od prvog Dinama. S obzirom na to da se u sljedećem kolu igra derbi Hajduka i Rijeke u Splitu, pitali smo Šarića kako iz riječke perspektive misli da će ostatak sezone izgledati.

"Teško je sad to predvidjeti. Bodovna razlika je dosta velika. Ima dosta još do kraja, naravno. Rijeka jednostavno mora pobjeđivati sve utakmice da bi ušla u borbu za drugo mjesto. Za prvo, teško. Velika je to razlika za stići Dinamo. No, imamo sada utakmicu u Splitu u sljedećem kolu, pa ako Rijeka dobije tamo, onda je svašta moguće", istaknuo je.

Rijeku ovoga tjedan očekuje i ispit u Europi, utakmica protiv ciparske Omonije u play-offu za ulazak u osminu finala Konferencijske lige. Europa donosi dodatan pritisak pa je pitanje ima li Rijeka dovoljno jak kadar za borbu na 'dva kolosijeka'.

"Mislim da za HNL možda ima dovoljno jak kadar, ali sigurno da te europske utakmice, pogotovo sad ove u razigravanju, dolaze malo jači protivnici i utakmice će biti teške, trošiti i ostaviti nekog traga. Ali Sanchez dosta rotira i očito da žele da dosta igrača bude blizu svoje najbolje forme. Sigurno će trebati puno igrača koristiti sad kad dođu europske utakmice, a ima i Kup. Bit će teško, ali ima Rijeka za HNL kadar da može igrati. Pitanje je može li se s tim kadrom baš upustiti u borbu za sam vrh. Ali, ima kadar koji može pokriti i jedno i drugo", rekao je.

Glavni cilj Rijeke je, izgleda, u ovoj sezoni borba za mjesta koje vode u europska natjecanja.

"Rijeka svake godine ima cilj plasmana u Europu, tako da mislim da je to treće mjesto je primarni cilj. Rijeka će, po mom mišljenju, sigurno biti treća. Naravno, ako se ukaže šansa, kao prošle godine, da se baš mogu uplesti u borbu za sam vrh, probat će to iskoristiti, ali mislim da je Europa glavni cilj Rijeke", zaključio je Šarić.

