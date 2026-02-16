ZOI u prvom planu, Dinamo i Hajduk nastavljaju boj, a svi pričaju o povratku našeg tenisača

Protekli vikend ponudio je pravu lepezu sportskih uzbuđenja, od snježnih padina na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, preko napetih travnjaka SuperSport HNL-a, do tvrdih terena teniskih turnira s druge strane Atlantika.

Zubo i Zrinka solidni u veleslalomu

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo bile su glavna pozornica za hrvatske skijaše. Filip Zubčić i Zrinka Ljutić branili su hrvatske boje u veleslalomu. Zubčić je u subotnjem muškom veleslalomu završio na solidnom četrnaestom mjestu. Nakon nešto slabije prve vožnje, u drugoj je pokazao znatno bolje skijanje i popravio svoj plasman. S druge strane, mlada Zrinka Ljutić je u ženskoj konkurenciji ostvarila sedamnaesto mjesto, no ono što posebno veseli jest njezina fantastična druga vožnja u kojoj je ostvarila treće najbrže vrijeme.

Taj rezultat potvrđuje njezin ogroman potencijal i najavljuje velike stvari u budućnosti. Nažalost, Pia Vučinić nije uspjela završiti prvu vožnju. Svjetsku scenu obilježili su Norvežanin Johannes Høsflot Klæbo, koji je osvajanjem osmog olimpijskog zlata u skijaškom trčanju ispisao povijest, te Brazilac Lucas Pinheiro Braathen, koji je svojoj zemlji donio senzacionalno i povijesno prvo zlato u veleslalomu.

U SHNL-u Dinamo i Hajduk ne posustaju, Osijek u problemu

U domaćem nogometnom prvenstvu odigrano je 22. kolo, koje je dodatno zaoštrilo borbu na vrhu ljestvice. Zagrebački Dinamo nastavio je svoj pobjednički niz uvjerljivom predstavom na Maksimiru, gdje je s 4:0 svladao Istru 1961. Golovima McKenne, Belje, Zajca i Vidovića, "Modri" su potvrdili status glavnog favorita za naslov i povećali prednost pred pratiteljima. Ni Rijeka nije posustala, pobjedom od 3:1 protiv Varaždina na Rujevici skočila je na treće mjesto i pokazuje da pripada u sam vrh.

Ipak, najviše pozornosti privukao je nedjeljni derbi na Opus Areni, gdje je Hajduk svladao Osijek rezultatom 2:0. Splićani su ovom važnom pobjedom zadržali priključak za vodećim Dinamom, dok se Osijek pod vodstvom Željka Sopića i dalje muči s katastrofalnom formom.

Sjajni Čilić proživljava drugu mladost

Velike vijesti stizale su i iz svijeta tenisa, gdje je Marin Čilić odigrao fantastičan turnir u Dallasu. Nakon niza pobjeda, njegov je put zaustavljen u polufinalu, gdje je nakon velike borbe poražen od prvog nositelja, Amerikanca Taylora Fritza. Bio je to meč u kojem su odlučivale nijanse, a Amerikanac je slavio u dva tie-breaka sa 7:6(5), 7:6(3).

Čilić tijekom cijelog meča nije dopustio protivniku nijednu break-loptu, no Fritz je uz pomoć čak dvadeset dva asa bio mirniji u ključnim trenucima. Unatoč porazu, polufinale je najbolji Čilićev rezultat sezone, donosi mu značajan skok na ATP ljestvici i potvrđuje da se vraća u vrhunsku formu.

