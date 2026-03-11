Potez JANAF-a razljutio MOL: 'Ne razumijemo tu logiku, ako ništa ne skrivaju...'

MOL Grupa u srijedu je izrazila nezadovoljstvo jer se, kako ističu, Jadranski naftovod (JANAF) povukao iz dogovora da danas krene testiranje naftovoda Adria.

"Danas je trebao započeti desetomjesečni niz testova kapaciteta, no JANAF je odustao od dogovora, iako Europska komisija očekuje da ovaj dugogodišnji spor privedemo profesionalnom završetku", istaknuli su iz MOL-a za RTL Danas.

'Ne razumijemo njihovu logiku'

Dodaju kako hrvatska tvrtka nije spremna testirati cijelu dionicu naftovoda počevši od Omišlja, već da bi testirala tek dionicu između Siska i Virja. "Ne razumijemo njihovu logiku - ako se nema što skrivati, onda nema razloga odgađati radove i sveobuhvatni test kapaciteta", kažu iz MOL-a.

"MOL još uvijek inzistira na temeljitom pristupu - u tri ili četiri faze ispitali bismo kakvu stabilnu, održivu i dugoročnu kontinuiranu transportnu učinkovitost infrastruktura može pružiti u različitim godišnjim dobima, s različitim vrstama nafte i u različitim vremenskim uvjetima", dodaju iz MOL-a i poručuju kako se nadaju da će zajednički rad započeti što prije, jer je to u interesu cijele regije i europske zajednice.

Podsjetimo, MOL Grupa izvijestila je prošli petak da će ove srijede početi dugoročna serija testova kapaciteta, koja će trajati 10 mjeseci u tri do četiri faze. JANAF je pak prošli tjedan poručio da ne pristaje na višefazno testiranje koje traži MOL, nego da želi kontinuirano testiranje koje bi mjesec dana trajalo od 0 do 24.

POGLEDAJTE VIDEO: Ante Šušnjar kroz šalu prigovorio Mađarima