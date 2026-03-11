Spektakl u Madridu: Guardiola je sa Cityjem došao 'uništiti' Real već na Bernabeuu

Nakon uzbudljivog utorka i prave golijade, na rasporedu su i preostale četiri 'prve' utakmice osmine finala Lige prvaka.

Liga prvaka, osmina finala 0 Real Madrid : 0 Manchester City

Bayer Leverkusen - Arsenal 0:0

Bodo/Glimt - Sporting 0:0

PSG - Chelsea 0:0

Spektakl večeri je svakako sraz Reala i Manchester Cityja koji 'prvo poluvrijeme' dvomeča igraju na Santigao Bernabeuu. Naši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić još uvijek su van pogona u oporavku od težih ozljeda, ali nema sumnje da nas čeka strašna utakmica.

Nešto malo slabiji sraz čeka nau Parizu, ali i tamo neće nedostajati vatrometa. PSG čeka Chelsea.

Hit momčad ovogodišnjeg natjecanja Bodo/Glimt igra doma protiv Sportinga, a nakon što su Norvežani sa stilom izbacili Inter, promovirali su sebe u favorita za prolazak dalje.

