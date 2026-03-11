FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA DOZA LUDILA /

Spektakl u Madridu: Guardiola je sa Cityjem došao 'uništiti' Real već na Bernabeuu

Spektakl u Madridu: Guardiola je sa Cityjem došao 'uništiti' Real već na Bernabeuu
×
Foto:

Tekstualni prijenos utakmica osmine finala pratite UŽIVO na portalu Net.hr

11.3.2026.
19:06
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon uzbudljivog utorka i prave golijade, na rasporedu su i preostale četiri 'prve' utakmice osmine finala Lige prvaka

Liga prvaka, osmina finala
11. 3. 2026.
21:00
0
Real Madrid
 
:
0
Manchester City
 

Bayer Leverkusen - Arsenal 0:0

Bodo/Glimt - Sporting 0:0

PSG - Chelsea 0:0

Cup tree provided by Sofascore

Spektakl večeri je svakako sraz Reala i Manchester Cityja koji 'prvo poluvrijeme' dvomeča igraju na Santigao Bernabeuu. Naši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić još uvijek su van pogona u oporavku od težih ozljeda, ali nema sumnje da nas čeka strašna utakmica. 

Nešto malo slabiji sraz čeka nau Parizu, ali i tamo neće nedostajati vatrometa. PSG čeka Chelsea. 

Hit momčad ovogodišnjeg natjecanja Bodo/Glimt igra doma protiv Sportinga, a nakon što su Norvežani sa stilom izbacili Inter, promovirali su sebe u favorita za prolazak dalje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Samo sedam Iranki ostalo u Australiji i skinulo hidžab, ostale idu nazad u strahu za svoje obitelji

Liga PrvakaUživoManchester CityReal Madrid
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx