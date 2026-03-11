FREEMAIL
U SUZAMA /

Darko Lazić shrvan nakon smrti brata: 'Izgubio sam pola svog života i pola svog srca'

×
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Kroz suze je izgovorio nekoliko potresnih rečenica

11.3.2026.
22:02
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Srpski pjevač Darko Lazić (34) proživljava teške trenutke nakon što je u prometnoj nesreći poginuo njegov mlađi brat Dragan Lazić. Tragedija se dogodila kada se Dragan, vozeći motocikl, sudario s osobnim automobilom. Podsjetimo, stradao je na putu prema kući nakon što je ranije toga dana vrijeme proveo s bratom. Njih dvojica su poslijepodne proveli zajedno u kafiću u Šabac, kamo su iz Brestača stigli na motorima. Prometna nesreća dogodila se oko 17 sati na cesti Šabac–Valjevo, u mjestu Belotić.

Foto: antonio ahel - uređeno

U obiteljskoj kući u selu Brestač okupili su se brojni članovi obitelji, prijatelji i kolege kako bi pružili podršku potresenom pjevaču. Među onima koji su došli bila je i njegova bivša supruga Ana Sević sa suprugom Danijelom, piše portal Kurir

Vidno slomljen i potresen, Darko je ipak kratko stao pred novinare. Kroz suze je izgovorio nekoliko potresnih rečenica.

„Bit ću jako kratak, neću puno govoriti. Ne znam ni što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe i sve mi je ovo jako teško palo jer sam ga držao u naručju i izgubio ga. Samo vas molim za malo razumijevanja. Hvala vam što ste došli, ali više nemam ni snage, ni riječi, ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca – najbližeg svoga – i to je nešto što nikome ne bih poželio. Oprostite mi i nemojte mi ništa zamjeriti.“

Fotografije i videozapis možete pogledati OVDJE

