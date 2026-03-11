Mladi Iranci plaćaju bogatstvo za pristup internetu: 'Barem mogu reći voljenima da sam još uvijek živa'

U dijelovima Teherana u utorak navečer je pao snijeg i prekrio glavni grad slojem bijele boje, nakon što su zračni napadi na skladišta nafte uzrokovali dane tamnog neba i crne kiše.

Život ide dalje i dok traje rat. Sahar, žena u 20-ima, za BBC Persian kaže da većinu dana provodi kod kuće u Teheranu. Kuha, čita, igra videoigrice.

"Mislim da mi se kreativnost povećala tijekom rata. Stalno sam pod stresom i na kraju u igri gradim ljepše kuće“, kaže.

U utorak je saznala da je ubijena žena s kojom je išla u školu.

"Njezino tijelo nije pronađeno. Osjećala sam se užasno nakon što sam to čula“, kaže, dodajući: "Zašto moramo proživljavati takav užas dok smo u najboljim godinama mladosti? Samo želim da ovo završi prije Nowruza. Moji omiljeni dani u životu su rani proljetni dani.“

'Moj raspored spavanja ovisi o bombardiranjima'

Manje od 10 dana ostalo je do Nowruza, perzijskog novogodišnjeg festivala koji označava dolazak proljeća. U to vrijeme obično se okupljaju obitelji kako bi slavile, a tržnice i ulice diljem Irana prepune su ljudi koji kupuju slatkiše i orašaste plodove za goste uoči blagdana.

Ove godine to nije slučaj.

"Ne osjeća se kao priprema za Nowruz. Ali čak i pod raketama, nastavljamo živjeti. Nemamo drugog izbora nego živjeti“, kaže Peyman, muškarac u 30-im godinama.

"Metro je prazan. Toliko prazan da na svaku osobu dolazi 30 ili 40 praznih sjedala. Ulice su također vrlo tihe... toliko tihe da biste lako mogli igrati nogomet usred ulice“, dodaje.

Drugi muškarac u tridesetima kaže: "Moj raspored spavanja sada ovisi o bombardiranjima. Idem spavati oko šest ili sedam ujutro i budim se u 14 sati. Ponekad moram izaći kupiti namirnice, ali Teheran je vrlo prazan.“

'Razgovaramo o svemu što ćemo raditi kad rat završi'

Teheran i okolna pokrajina imaju 14 milijuna stanovnika. Neki stanovnici otišlo su potražiti sigurnost drugdje otkako su SAD i Izrael započeli napade na Iran 28. veljače.

Neki su krenuli na sjever prema Kaspijskom jezeru, gdje je bilo manje napada.

Mina, žena u 20-ima, jedna je od njih. Sada boravi u gradu Rashtu.

"Moja obitelj je stalno inzistirala da odemo u Rašt kod bake, ali moja najbolja prijateljica i cimerica nije htjela napustiti Teheran. Osjećala sam se krivom što odlazim bez nje, pa nisam htjela da idemo“, prisjeća se.

"Noći kad su napali skladišta [nafte], naš se stan tresao sve do ulaznih vrata. Svi su prozori bili osvijetljeni kao da je jutro. Stalno sam razmišljala da ako se išta dogodi mojoj obitelji, bit će moja krivnja što sam rekla da ne bismo trebali ići u Rasht.

Sljedećeg dana konačno smo otišli u Rasht, automobilom prekrivenim mrljama od zagađene kiše. Moja najbolja prijateljica odlučila je ostati u Teheranu sa svojom obitelji, ali ja je zovem svaki dan. Razgovaramo telefonom o svim uzbudljivim stvarima koje ćemo raditi nakon što rat završi. Možda ćemo nakon ovoga obojiti kosu u svjetliju boju“, govori.

Kazne do dvije godine zatvora za korištenje Starlinka

Još uvijek je vrlo teško kontaktirati ljude u Iranu uslijed prekida interneta koji je vlada nametnula na početku rata, ali tehnološki napredni stanovnici koriste Starlink uređaje i dijele svoju vezu s drugima.

Satelitski internetski sustav postao je vitalna komunikacijska žila kucavica za neke koji pokušavaju stupiti u kontakt s vanjskim svijetom. Radi poput odašiljača mobilne telefonije u svemiru, koristeći konstelaciju satelita za komunikaciju s malim antenama na tlu koje imaju ugrađeni WiFi usmjerivač.

Korištenje Starlinka u Iranu nosi kaznu do dvije godine zatvora, a vlasti navodno traže antene kako bi spriječile ljude da se povežu.

Mehran, u 20-im godinama, koji živi u Teheranu, kaže da dijeli svoju Starlink vezu s najmanje 25 drugih ljudi. Dodaje da je uređaj sakrio kako ga vlasti ne bi pronašle ili ometale. Dopustio je najbližima da se besplatno povežu s uslugom, iako je pristup internetu putem aplikacije Telegram za oko 6 dolara za 1 GB podataka visoka cijena za zemlju u kojoj se prosječna plaća procjenjuje na između 200 i 300 dolara.

Shima, žena u 20-ima, iz Teherana koja koristi Starlink vezu za spajanje na internet, kaže: "Morate ga kupiti od nekoga kome vjerujete, inače postoji mogućnost da će vam prekinuti internet nakon što platite pozamašnu svotu.“

Nadzorna organizacija NetBlocks izjavila je u srijedu da je nestanak interneta u Iranu ušao u svoj 12. dan, a povezivost je i dalje na samo 1 posto uobičajene.

"Smiješno skupi Starlink VPN koji sam kupila za hitne slučajeve dugo se spaja, zbog čega sumnjam je li se isplatilo potrošiti toliko novca“, kaže Shima.

"Ali barem mogu reći svojim voljenima u inozemstvu da nisam izgorjela do temelja i da sam još uvijek živa", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO Hoće li nam propasti turistička sezona zbog napada na Iran? 'Ima rezervacija koje su otkazane'