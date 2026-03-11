Nakon što ga je Tudor ponizio, golman Tottenhama odlučio povući drastičan potez

Dvadesetdvogodišnji češki goman Antonín Kinsky odlučio je napustiti Tottenham nakon što ga je trener Igor Tudor izvadio iz igre već u 17. minuti utakmice u Ligi prvaka protiv Atletico Madrida i tako mu priuštio šok od kojega se dugo neće oporaviti.

Sedamnaest minuta horora i hladan tuš s klupe

Debi iz snova u Ligi prvaka pretvorio se za Kinskog u noćnu moru. Tudor mu je dao priliku ispred standardnog Guglielma Vicarija, no mladi vratar je podbacio pod pritiskom. U uvodnih petnaest minuta skrivio je dva od tri gola Atletica, prvo se poskliznuo, a zatim i lošim ispucavanjem predao loptu protivniku. Tudorova reakcija bila je drastična.

U sedamnaestoj minuti, pri rezultatu 3:0, hrvatski strateg pozvao je Kinskog na klupu. No, ono što je uslijedilo zgrozilo je mnoge. Tudor je u potpunosti ignorirao shrvana vratara dok je ovaj u suzama napuštao teren, ne udostojivši ga se ni pogledati. Potez su osudile brojne legende, poput Joea Harta i Davida de Gee, opisavši ga kao "sramotan" i čin koji uništava samopouzdanje mladog igrača. Suigrači s klupe jedini su potrčali utješiti Kinskog dok je nestajao u tunelu.

Spas na posudbi

Samo dan nakon teškog poraza od 5:2 protiv Atlético Madrida, postalo je jasno da je epizoda u Madridu bila kraj za Kinskog u Tottenhamu. Ugledni britanski The Telegraph prvi je izvijestio kako je vratar odlučio na ljeto zatražiti odlazak iz kluba, primarno na posudbu, kako bi u mirnijoj sredini vratio poljuljano samopouzdanje i počeo redovito braniti.

Informaciju su ubrzo prenijeli i brojni drugi svjetski i domaći mediji, uključujući SPORTbible, Football365, Tportal, Gol.hr i Index.hr, potvrđujući da je odlazak najizgledniji scenarij. Kinsky je, naime, i u prethodna dva prijelazna roka pokušavao otići na posudbu, no klub mu je oba puta blokirao transfer. Ovog puta, nakon javnog poniženja, vjeruje se da mu neće stajati na putu.

