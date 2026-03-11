Englezi raspalili po Tudoru, traži se hitna smjena: 'Najgore ikad, prevara...'

Tottenham Igora Tudora je uvjerljivo poražen s 5-2 na gostovanju kod Atletico Madrida u osmini finala Lige prvaka, a nakon utakmice britanski mediji žestoko su kritizirali hrvatskog trenera.

Tudorov mandat na klupi Spursa, koji traje tek 29 dana, opisali su kao potpuni promašaj, a bivši igrači i stručni komentatori pozivaju na njegovu hitnu smjenu.

Eksperiment koji se pretvorio u horor

Glavna točka kritike bila je Tudorova odluka da na gol postavi 22-godišnjeg Antonina Kinskyja, kojemu je to bio prvi nastup od listopada. Eksperiment se, kako piše The Mirror, spektakularno izjalovio. Mladi vratar je s dvije katastrofalne pogreške direktno skrivio dva gola, nakon čega ga je Tudor ponizivši zamijenio već u 17. minuti. Kinsky je u suzama napustio teren, dok su mu domaći navijači podrugljivo pljeskali. "Za Antonina Kinskog 17 minuta bilo je dovoljno. Za Igora Tudora, četiri utakmice bi trebale biti", oštar je komentar britanskog lista.

'Najgore vođenje momčadi ikad viđeno'

Ono što je dodatno zgrozilo javnost bio je Tudorov hladan odnos prema shrvšenom vrataru. Hrvatski strateg nije ga ni pogledao dok je izlazio s terena. Bivši igrač Liverpoola i Reala, Steve McManaman, komentirao je to kao "upravljanje ljudima u svom najgorem obliku". Bivši veznjak Tottenhama Jamie O'Hara bio je još izravniji, nazvavši Tudora "prevarom" i zatraživši njegov otkaz već na poluvremenu. "Apsolutno me sram što sam navijač Spursa. Menadžer je prevara", izjavio je za TalkSport.

Porazom u Madridu Tottenham je pod Tudorom upisao četvrti poraz u isto toliko utakmica, uz nevjerojatnih 14 primljenih golova.

