Muškarac umro, žena na respiratoru nakon što su im ubacili 'nešto' u piće

Britanski turist je umro, a njegova djevojka je teško bolesna nakon što im je, kako se sumnja, netko ubacio nešto u piće na Tajlandu. Tom Pardhy (38) i Naomi Raksha (31) proveli su šest tjedana putujući po Tajlandu prije nego što su stigli do glavnog grada Bangkoka. Međutim, 6. ožujka učitelj joge i glazbeni promotor Tom, iznenada je preminuo. Iako uzrok smrti službeno nije objavljen, njegova obitelj opisala je tragediju na društvenim mrežama kao "iznenadnu, slučajnu i neočekivanu".

Naomina majka je objavila na Facebooku da je paru u Bankoku posluženo piće u koje je netko nešto ubacio. Naomi je tuk-tukom hitno prevezena u bolnicu gdje je intubirana kako bi joj spasili život, piše Metro.co.uk.

Njezin brat, Jonathan Raksha, postavio je GoFundMe stranicu kako bi pomogao s medicinskim troškovima i omogućili joj povratak u domovinu. Na internetskoj stranici piše da su Naomi pronašli u teškom stanju, oživljavali je, a zatim je doživjela srčani udar i pala u komu.

Skupljaju novac za njezin povratak

"U petak, 6. ožujka, naša obitelj je primila vijest da je moja sestra Naomi intubirana na intenzivnoj njezi. Osim toga, otprilike 24 sata kasnije saznali smo da je njezin voljeni dečko Tom pronađen bez svijesti. Naomi se sada nalazi u centru za liječenje i oporavlja se fizički, mentalno i duhovno", napisao je.

Tomova mama, sestra i Naomi napisale su na Instagramu na njegovom profilu:

"Znamo da će ovo biti strašan šok za sve njegove brojne prijatelje. Bio je apsolutni svjetionik u svojoj zajednici u istočnom Londonu i šire. Od festivala do njegove voljene joga zajednice, znamo da će mnogima jako nedostajati. Slomljena srca su uz vas. Ono što znamo o okolnostima njegove smrti čuvamo u krugu naše bliske obitelji i prijatelja te molimo da se ovdje ne postavljaju pitanja o tome što se točno dogodilo. Molimo vas da u ovom trenutku poštujete našu privatnost. Duboko smo utješeni spoznajom da je njegov posljednji mjesec na Tajlandu s Naomi bio zaista najsretniji u njegovom životu", stoji u objavi.

