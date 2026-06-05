Napojnice u restoranima - da ili ne? Pitali smo Hrvate za mišljenje: 'Zašto čistačima ne ostavite euro?'

U restoranima je, kažu u njemačkim medijima za Hrvatsku, uobičajeno ostaviti napojnicu koja varira od 10 do 15 posto iznosa računa, posebno nakon izvrsnog obroka. Čak i ako odluče platiti karticom, savjetuju da se napojnica da u gotovini kako bi ona izravno išla osoblju.

"Iako su plaćanja karticama praktična, često gube osobni dodir kada su u pitanju napojnice. Plaćanje gotovinom se smatra izravnim oblikom zahvalnosti, posebno u manjim objektima i ruralnim područjima", pišu Nijemci.

Na svom Facebook profilu, RTL Danas pitao je građane ostavljaju li uvijek napojnicu? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora.

'Zašto čistačima ne ostavite euro?'

Mišljenja građana pokazala su se podijeljenima. Dok jedni smatraju da je napojnica znak zahvalnosti za dobru uslugu, drugi ističu kako ugostiteljski djelatnici, kao i svi ostali radnici, za svoj posao primaju plaću.

"Obavezno svim uslužnim djelatnostima, ne samo u kafiću", napisao je Želimir Dragičević. Tomislav Kovač piše: "Uvijek ostavim jer znam koliko je teško raditi taj posao!"

"Ovisi o kvaliteti usluge i hrane", smatra Marija May dok Matty Cenan ističe kako redovito ostavlja 10 posto iznosa računa konobaru te smatra "da je to red".

S druge strane, Andreja Vimislicki kratko je poručila: "Ne, zašto bi? Imaju svoju plaću kao i svi ostali." "Ne, rade za plaću kao i ja", napisao je Krunoslav Kuljasevic.

Nevenka Kosutić smatra da nema razloga izdvajati konobare od drugih zanimanja. "Puno je radnih mjesta gdje se ljudi narade i teško zarade plaću, ali im nitko ne ostavi ništa. Prolazite pored čistača ulica, pa što njima za tu uslugu ne ostavite koji euro?", upitala je.

Među komentarima našli su se i oni koji ne ostavljaju napojnice ili ne posjećuju ugostiteljske objekte. "Niti dajem niti idem u restorane", napisala je Svijetlana Franić.

Zaokruživanje je uobičajena praksa

Njemački portal t-online u svom vodiču za turiste koji ove sezone planiraju provesti odmor u Hrvatskoj između ostalog piše da su napojnice kod Hrvata manje formalizirane u kafićima te kako je uobičajena praksa zaokružiti račun ili ostaviti "kusur" konobarima.

Slično je i u taksijima gdje se, kaže, obično zaokruži cijena kako bi se nagradio vozač za brz i siguran dolazak na odredište.

Napojnice u hotelima vide kao izražavanje zahvalnosti portiru ili, primjerice, sobarici. Njemački medij navodi da je primjereno ostaviti nekoliko eura dnevno ili napraviti jednu platu kod odjave.

U konačnici, naglašavaju da napojnica nije samo financijska gesta, već je duboko ukorijenjena u kulturi zemlje. U svijetu gdje dominiraju digitalne transakcije, napojnica potiče osobno uvažavanje i čuva hrvatsko gostoprimstvo, zaključuje portal.