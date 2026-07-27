Elbrus ponovno odnio život: Nakon planinara iz BiH poginuo još jedan alpinist

Uspon na Elbrus jučer je bio koban i za dvojicu ruskih planinara koji su pomoć zatražili na oko 5300 metara nadmorske visine, svega stotinjak metara od vrha. Jedan je preminuo, dok je drugi ozlijeđen i evakuiran.

Planinari iz Stavropoljske i Tulske oblasti prethodno su registrirali svoju rutu, no tijekom uspona naglo su se pogoršali vremenski uvjeti. Kako piše Klix.ba, spasioci su po dolasku utvrdili da jedan muškarac više ne daje znakove života, a drugoga su uspjeli prevesti na sigurno.

Evakuacija tijela poginulog planinara trebala bi se nastaviti kada vremenski uvjeti to dopuste. Zbog snažnog vjetra i lošeg vremena spasilačka akcija već je bila privremeno obustavljena.

Na Elbrusu poginuli i planinari iz BiH

Podsjetimo, na istoj je planini jučer pronađeno i pet poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine. Članovi ekspedicije iz Zenice skrenuli su s rute nakon naglog pogoršanja vremena, a izvlačenje njihovih tijela također je otežano zbog teških uvjeta na Elbrusu.