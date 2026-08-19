Prijatelji uhićenog zbog podmetanja požara: 'Mislili smo da nam je prijatelj. Očito nije'

Jedan od osumnjičenih za potpaljivanje požara na više mjesta u Ravnim kotarima, Vladimir Ćupić, samo je desetak dana prije uhićenja bio na večeri kod svojih susjeda Hrvata.

Ćupić je, inače, srpske nacionalnosti i živi u većinski srpskom selu Biljane Donje. Nakon večere, susjed ga je otpratio kući jer je Vedran bio pijan. Kažu da su ga u selu takvog često viđali.

"Mislili smo da nam je prijatelj, ali očito nije jer mislimo da je ovaj požar, koji je tu podmetnut stotinjak metara dalje, bio nama namijenjen", rekla je za Večernji list susjeda kod koje je Ćupić bio pozvan na večeru.

Često pio s drugim osumnjičenim

Preko puta Ćupićeve kuće nalazi se improvizirani štand gdje prodaje voće i povrće iz vlastitog ili iz uzgoja Danijela Stegnjaića, prijatelja koji je također uhićen zbog potpaljivanja požara.

Prema riječima susjeda, zaradu od prodaje dvojac je često popio.

Danijel Stegnjaić, otkrilo se, od države je dobio više od 200.000 eura potpore za bavljenje poljoprivredom. Na dan kada su četvero osumnjičenih krenuli paliti požare, Stegnjaić je pripremao janjce za prodaju.

"To je jutro klao janjce za feštu za Gospu. Što mu je poslije došlo u glavu te večeri, ja ne znam", rekla je njegova majka, čiju kuću od Danijelovog uhićenja čuva policija.

'Mještani Biljana i dalje imaju zle emocije prema Škabrnji'

Požare su osumnjičeni potpaljivali i u Škabrnji, Te je večeri ondje bilo okupljeno mnoštvo zbog proslave Velike Gospe, a mnogi su građani dojma da bi svi izgorjeli da podmetači požara nisu uočeni na vrijeme.

Ogorčeni su, kažu, što su osumnjičeni njihovi susjedi srpske nacionalnosti koji godinama žive među njima.

"Nije nikakva tajna da određeni mještani Biljana i dalje imaju zle emocije prema mještanima Škabrnje, tako da me ovo ne iznenađuje, ali me izrazito ljuti. Tomu ide u prilog i pronalazak oružja kod dotičnih", rekao je za RTL Danas Angelo Žilić iz Škabrnje.

Za djela poput ovih osumnjičenima prijeti kazna od 6 mjeseci do pet godina zatvora. Iako u ovome možda ima i elemenata terorizma.

"Ne mogu reći da svi ovi događaji posebno radi tragičnih posljedica nisu uzrokovali nekakvu zabrinutost, strah i uznemirenost građana, apsolutno jesu. Ne mogu reći da je došlo do urušavanja štete pojedinih struktura u državi, ne mogu isključiti da se radi o terorizmu", smatra odvjetnica Ana Buljan.