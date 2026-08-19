Izvor o uhićenima za seriju požara kod Zadra: 'Danima su pili, Poljakinja nije svjesna što je napravila'

Izvor blizak istrazi podijelio je detalje o Poljakinji osumnjičenoj da je s još trojicom muškaraca podmetnula požare na deset lokacija na zadarskom području.

Svi su uhićeni prošle subote u okolici Benkovca nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju. "Ona nije svjesna što je napravila, ali bit će kroz neko vrijeme", kaže za 24 sata izvor o 33-godišnjoj Poljakinji A.C.

Iako se na početku vjerovalo da je Poljakinja u vezi s jednim osumnjičenikom, RTL Danas doznaje da je sestra jednog od osumnjičenika udana za Poljaka.

"Bila je u prolazu kroz Hrvatsku, pili su nekoliko dana, to je bilo alkohola u neograničenim količinama", opisao je, dodajući kako mu nije jasno zašto su to napravili.

'Sjeli su u auto i krenuli'

Uz Poljakinju, istragom su obuhvaćena i trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u dobi od 42, 45 i 46 godina. Sumnjiči ih se da su 14. i 15. kolovoza namjerno izazvali deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

"Koliko mi je poznato, nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu", navodi izvor.

Trenutačno ih se tereti za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, iako postoji mogućnost da se ono drugačije okvalificira.

Nakon uhićenja policija je osumnjičenima pretražila domove te su kod 46-godišnjaka pronašli pištolj, dok su 42-godišnjaku oduzeli poluautomatsku pušku i streljivo.

Za trojicu s benkovačkog područja i pridruženu Poljakinju za početak određeno je jednomjesečno zadržavanje u pritvoru zbog mogućnosti ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a jednome od osumnjičenih koji ima i srpsko državljanstvo i zbog mogućnosti bijega.