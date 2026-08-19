Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu? Djevojčica zadobila brojne ozljede. 'Skakale su joj po glavi'

U blizini zagrebačkog Laništa jučer se dogodilo još jedan jezivi slučaj vršnjačkog nasilja u kojem je ozlijeđena trinaestogodišnjakinja. "Znala je da će je tući ako ode s njima, ali nije imala izbora", tim riječima majka 13-godišnje djevojčice opisuje trenutke koji su prethodili brutalnom premlaćivanju njezine kćeri.

Sve je započelo u Areni Centar gdje je napadnuta djevojčica bila s prijateljicom. Nakon nekog vremena stigle su stigle tri djevojčice i započele prijetiti žrtvi. Sukob je izbio zbog društvene mreže Snapchat nakon što su tri napadačice ušle u profil žrtve i promijenile joj lozinku.

Iako se činilo da su razmirice brzo riješile, tri djevojčice nagovorile su žrtvu da krenu prema izoliranom dijelu između naselja Trokut i Sveta Klara. Nesretna djevojčica predosjećala je što slijedi i u strahu je odbijala ići, no pod pritiskom i prijetnjama da će je istući na licu mjesta, ukrcala se na autobus prema Savskom Gaju.

'Skakale su joj po glavi'

Kada su djevojčice stigle do Hermanove ulice, napadačice su prvo zapalile cigarete, a potom je uslijedio brutalni napad.

"Krenule su je udarati i grebati, a kada je pala na pod, skakale su joj po glavi", ispričala nam je majka napadnute djevojčice.

Prema medicinskoj dokumentaciji koju smo dobili na uvid, djevojčica je pretrpjela brojne, nasreću lakše, ozljede. Ima brojna nagnječenja i hematome te ogrebotine po tijelu, a zbog bolova u vratu je dobila ortopedski ovratnik.

'Jedna napadačica je poznata svima u kvartu'

Majka pretučene djevojčice slučaj je odmah prijavila policiji. S obzirom na to da se radi o djeci mlađoj od 14 godina, u policiji su joj objasnili da su im ruke vezane te da se slučaj prebacuje na Hrvatski zavod za socijalni rad.

"Ta jedna djevojčica, koja je sve zakuhala, već je dobro poznata na Laništu. Njezina su zlostavljanja postala svakodnevica, ako djecu ne napadne na otvorenom, odvuče ih u toalet šoping centra i tamo ih šamara. Policija stalno zaprima dojave, roditelji se žale, ali nitko ne poduzima ništa jer su 'premlade'", očajna je majka žrtve.

Ističe da je njezina kćerka nasreću prošla s lakšim ozljedama, ali se boji što bi moglo biti s idućom žrtvom.

"Grozno je ovo, nije mi jasno da im socijalne službe ne mogu stati na kraj. Pogubljena sam cijela. Najgore je što je djeci to postalo toliko smiješno da sve snimaju i šalju dalje", dodala je majka žrtve.

O ovom smo slučaju poslali upit zagrebačkoj policiji, čiji ćemo odgovor objaviti po primitiku.