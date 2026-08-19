Novi detalji užasa na Pagu: Pijani dvojac vrijeđao Srbina pa ga fizički napali

Dvojica Hrvata uhićeni su u utorak zbog narušavanja javnog reda i mira na Pagu gdje su, prema informacijama policije, pijani verbalno i fizički napali 21-godišnjeg državljanina Srbije, koji je pritom lakše ozlijeđen.

Policija je izvijestila kako su proveli kriminalističko istraživanjem nad dvojicom mladića od 20 i 22 godine. Potvrđeno je da su u noći na utorak, oko 2.30 sati u Povljani na otoku Pagu, pod utjecajem alkohola "na naročito drzak i nepristojan način verbalno i fizički napali 21-godišnjeg državljanina Srbije".

Mlađi napadač ostaje u pritvoru

Mlađi osumnjičeni je vrijeđao žrtvu na osnovi nacionalne pripadnosti čime je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Obojica osumnjičenih su u žurnom postupku u utorak uz optužni prijedlog dovedeni na općinski sud gdje su saslušani. Dvadesetogodišnjaku je određeno zadržavanju od 10 dana te je predan u pritvor.

Prvotne informacije policije ukazivale su na to da je u napadu ozlijeđeno dvoje srpskih državljana od 24 i 21 godine, no policija je u novom priopćenju spomenula samo jednog ozlijeđenog, koji je zatražio liječničku pomoć.