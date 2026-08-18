Napad na Pagu! Trojica pretukla mladiće iz Srbije

Policija istražuje fizički napad na dvojicu srpskih državljana u dobi od 24 i 21 godinu, koji se dogodio tijekom noći u Povljani na otoku Pagu.

Prema informacijama Policijske uprave zadarske, dojavu o incidentu zaprimili su 18. kolovoza oko 3 sata ujutro, nakon što je na ulici više mlađih muškaraca fizički napalo dvojicu srpskih državljana.

U napadu je ozlijeđen 21-godišnjak, koji je potom zatražio liječničku pomoć. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Kako navode iz policije, trojica muškaraca koja se dovode u vezu s napadom nalaze se u službenim prostorijama policije, gdje je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje.