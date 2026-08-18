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OKO TRI SATA UJUTRO /

Napad na Pagu! Trojica pretukla mladiće iz Srbije

Napad na Pagu! Trojica pretukla mladiće iz Srbije
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U napadu je ozlijeđen 21-godišnjak, koji je zatražio liječničku pomoć

18.8.2026.
16:00
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Policija istražuje fizički napad na dvojicu srpskih državljana u dobi od 24 i 21 godinu, koji se dogodio tijekom noći u Povljani na otoku Pagu.

Prema informacijama Policijske uprave zadarske, dojavu o incidentu zaprimili su 18. kolovoza oko 3 sata ujutro, nakon što je na ulici više mlađih muškaraca fizički napalo dvojicu srpskih državljana.

U napadu je ozlijeđen 21-godišnjak, koji je potom zatražio liječničku pomoć. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Kako navode iz policije, trojica muškaraca koja se dovode u vezu s napadom nalaze se u službenim prostorijama policije, gdje je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje.

PagNapadTučaSrbi
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