Žestoke svađe u obitelji Buss oko prodaje vlasničkih udjela u LA Lakersima
Prošle je godine obitelj Buss prodala Lakerse američkom poduzetniku Marku Walteru za 10 milijardi dolara
Obitelj Buss, koja već više od 40 godina vodi Los Angeles Lakerse, podijeljena je oko ideje prodaje svog udjela u toj legendarnoj franšizi, samo tjedan dana nakon promjene većinskog vlasništva pišu američki mediji.
Neki od potomaka Jerryja Bussa, čiji je otac kupio Lakerse 1979. godine i pretvorio ih u jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova, žele prodati svoj vlasnički udio od 17,8 posto skupini koju predvodi Bob Iger, pišu "The Athletic", ESPN, "USA Today" i drugi mediji iz Los Angelesa.
Međutim, Jeanie Buss, koja je preuzela vodstvo Lakersa nakon očeve smrti 2013. godine, usprotivila se tom potezu.
Njezin odvjetnik Adam Streisand u pismu upućenom njezinih petero braće i sestara, čije su kopije pribavili CNBC i ESPN, naveo je da bi svako glasovanje o prijedlogu prodaje "bilo i jest ništetno", budući da je za takvu odluku potreban njezin pristanak u svojstvu povjerenice obiteljskog fonda, uz Joeyja i Janie Buss.
U pismu stoji da su suupravitelji fonda dužni glasati na način koji osigurava zadržavanje vlasničkog udjela od najmanje 15 posto, čime se Jeanie Buss omogućuje zadržavanje kontrole nad franšizom u svojstvu dioničarke.
Taj prag omogućuje Jeanie Buss da zastupa Lakerse u Upravnom odboru NBA lige.
Međutim, u izjavi koju prenosi ESPN, obitelj Buss objavila je odluku o "prodaji preostalih dionica u vlasništvu fonda obitelji Buss (Buss Family Trust) tvrtki Boba Igera u sklopu transakcije koja je u tijeku".
Bivši čelnik Disneyja Bob Iger udružio se s Joshuom Kushnerom, bratom zeta Donalda Trumpa, kako bi od milijardera Marka Waltera preuzeo većinski udio u franšizi u rekordnom poslu vrijednom 12,5 milijardi dolara.
"Volimo Lakerse i njihove navijače te ćemo nastaviti podržavati Los Angeles, no vrijeme je da iskoristimo ovu priliku, okrenemo novu stranicu i dostojanstveno se povučemo dok još možemo", dodala je obitelj.
Prošle je godine obitelj Buss prodala Lakerse američkom poduzetniku Marku Walteru za 10 milijardi dolara, ali je zadržala udio u vlasništvu višestrukog NBA prvaka.
Ako se ova nova transakcija ostvari, očekuje se da će novi vlasnički dvojac, Joshua Kushner i Bob Iger, imati u vlasništvu približno 83 posto franšize, pod uvjetom da dobiju odobrenje NBA lige, koje se očekuje u rujnu.
Obitelj Buss tada bi izgubila svaki utjecaj unutar franšize koju je izgradio Jerry Buss, pionir sportske zabave koji je tijekom 1980-ih Lakersima udahnuo imidž što je spajao osvajanje naslova, spektakl i glamur.