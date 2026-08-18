Čovjek koji je pijan palio zadarsko područje dobio više od 200 tisuća eura od države

Jedan od četvorice osumnjičenih za podmetanje deset požara na zadarskom području Daniel Stegnjaić dobio je ukupno više od 220 tisuća eura poljoprivrednih potpora. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju potvrdila nam je sve isplate koje je Stegnjaić dobio od 2017. godine do danas.

Ukupno je to 220.974,42 eura. Od toga se 161.270,23 eura odnosi na Europski fond za jamstva u poljoprivredi, a 57.340,43 eura na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Iznos od 2.363,76 eura odnosi se na nacionalna sredstva.

Podsjetimo, Stegnjaić je uhićen zajedno s Vladimirom Ćupićem, javnosti poznatim iz afere "Crno brdo", još jednim muškarcem te 33-godišnjom Poljakinjom.

Turudić nije isključio terorizam

Četvorka se sumnjiči da je 14. i 15. kolovoza namjerno izazvala deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a trojici je određen i istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednom određen i zbog opasnosti od bijega.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da nije isključena mogućnost drukčije pravne kvalifikacije, uključujući terorizam.