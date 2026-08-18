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POGINULO 12 LJUDI /

Traži se produljenje pritvora za vozača 'autobusa smrti': Zaspao za volanom na putu iz Međugorja

Traži se produljenje pritvora za vozača 'autobusa smrti': Zaspao za volanom na putu iz Međugorja
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Foto: Zoltan MATHE/AFP/Profimedia

Dvanaest osoba poginulo je na mjestu ili nakon što su prevezene u bolnicu, tri su zadobile ozljede opasne po život, a 20 drugih teško je ozlijeđeno

18.8.2026.
16:55
Hina
Zoltan MATHE/AFP/Profimedia
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Mađarski tužitelji izjavili su u utorak da traže produljenje pritvora za poljskog vozača autobusa osumnjičenog da je zaspao za volanom, što je rezultiralo nesrećom u kojoj je poginulo 12 ljudi, a deseci su ozlijeđeni u istočnoj Mađarskoj rano u nedjelju.

Poljski autobus s 57 hodočasnika u nedjelju je oko 1 sat ujutro na istoku Mađarske sletio u jarak i prevrnuo se.

Dvanaest osoba poginulo je na mjestu ili nakon što su prevezene u bolnicu, tri su zadobile ozljede opasne po život, a 20 drugih teško je ozlijeđeno, rekli su tužitelji. Jedna od preživjelih osoba nesreću je opisala kao "nezamislivu".

Hodoćasnici se vračali iz Međugorja

Policija je privela vozača i ispitala ga zbog sumnje da je nemarom izazvao prometnu nesreću s masovnim smrtnim ishodom. Nije dao iskaz, rekli su.

"Prema trenutačnom stanju istrage... vozač nije bio sposoban sigurno upravljati vozilom, zaspao je uslijed umora“, rekli su tužitelji u izjavi.

Prema mađarskom zakonu, osumnjičenik može biti pritvoren maksimalno 72 sata bez sudskog naloga pa su tužitelji zatražili da mu se produlji pritvor, navodeći zabrinutost da bi mogao pobjeći ili ometati istragu u tijeku.

Autobusna se nesreća dogodila u blizini grada Mezokeresztesa u istočnoj Mađarskoj, a vraćao se u Poljsku iz svetišta Djevice Marije u Međugorju u Bosni i Hercegovini.

Autobusna NesrećaMeđugorjeHodočasniciMađarska
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