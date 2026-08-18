Poginuo moćni par francuske scene: Detalji nesreće otkrivaju kobnu pogrešku

Francuski filmski producent Nicolas Altmayer (61) i njegova partnerica Mathilde Favier (57), direktorica odnosa s javnošću modne kuće Dior, poginuli su u ponedjeljak u teškoj prometnoj nesreći na zapadu Francuske. Vijest je objavio Le Figaro, dok je tužiteljstvo u Niortu potvrdilo identitet žrtava i prve informacije o okolnostima nesreće.

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Kobna nesreća na zapadu Francuske

Nesreća se dogodila oko 16 sati na cesti kod mjesta Airvault, u departmanu Deux-Sèvres. Prema informacijama tužiteljstva u Niortu, automobil u kojem su se nalazili Altmayer i Favier tijekom pretjecanja sudario se s kamionom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Altmayer je bio jedno od važnijih imena francuske filmske industrije. Zajedno s bratom Éricom vodio je produkcijsku kuću Mandarin & Compagnie, a tijekom karijere stajao je iza niza poznatih francuskih filmova. Među njima su popularni „OSS 117“ i „Brice de Nice“ s Jeanom Dujardinom, kao i filmovi „Saint Laurent“ i brojni projekti redatelja Françoisa Ozona.

Od producenta su se nakon vijesti o njegovoj smrti oprostili brojni suradnici. Ozon ga je opisao kao velikog producenta, prijatelja i osobu koja mu je godinama pružala podršku, dok je redatelj Franck Gastambide istaknuo da mu Altmayer nije bio samo producent, nego i mentor.

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Velik gubitak za Dior

Mathilde Favier bila je jedno od prepoznatljivijih imena iza kulisa svjetske modne scene. Više od desetljeća radila je u Dioru, gdje je kao direktorica odnosa s javnošću surađivala s brojnim svjetskim zvijezdama i ambasadorima brenda. Prije Diora dio karijere provela je i u Pradi.

Bila je poznata i po svom humanitarnom angažmanu te radu usmjerenom na pomoć oboljelima od raka. Nakon vijesti o njezinoj smrti oglasili su se i iz Diora, a Delphine Arnault oprostila se od dugogodišnje suradnice kao od iznimne profesionalke i odane prijateljice. Bernard Arnault također je izrazio duboku tugu zbog njezina iznenadnog odlaska.

Tragična pogibija para potresla je istodobno francusku filmsku i modnu scenu, na kojima su oboje godinama gradili uspješne karijere i ostavili snažan trag.