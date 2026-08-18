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Gabriel Vidović više nije igrač Dinama, evo koliko su Plavi zaradili na njegovom transferu

Gabriel Vidović više nije igrač Dinama, evo koliko su Plavi zaradili na njegovom transferu
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Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Dinamo službeno potvrdio Vidovićev odlazak

18.8.2026.
17:09
M.G.
Kjetil Waber/PIXSELL
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Gabriel Vidović više nije igrač Dinama, službeno je potvrdio klub s Maksimira.

Dvadesetdvogodišnji Vidović će karijeru nastaviti u njemačkom prvoligašu Paderbornu, a Dinamo bi na transferu trebao zaraditi tri milijuna eura.

"Gabriel Vidović više nije igrač Dinama - u upravo realiziranom transferu napustio je Maksimir i vraća se u Bundesligu, gdje će braniti boje Paderborna. Dragi Vida, hvala ti na svemu i sretno u novim izazovima!", objavio je Dinamo na društvenim mrežama.

U Maksimir je prvi put Vidović stigao u sezoni 2023./2024. na posudbu iz Bayerna, a potom je njegov ostanak u Dinamu riješen trajnim transferom 2025. godine, a član Plavih bio je samo jednu sezonu prije povratka u Njemačku.

DinamoPaderbornGabriel VidovićTransfer
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