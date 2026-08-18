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Politički tajnik HDZ-a pozdravio Milanovićev zahtjev: 'Nadam se da oporba neće opet uteći'

Politički tajnik HDZ-a pozdravio Milanovićev zahtjev: 'Nadam se da oporba neće opet uteći'
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'To potvrđuje da su Milanović i oporba na istoj strani i da on još jedanput to radi, nakon kršenja Ustava kad se izravno stavio na čelo jedne oporbene stranke na zadnjim parlamentarnim izborima i želio se kandidirati

18.8.2026.
17:38
Hina
Josip Mikacic/PIXSELL
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Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader izjavio je u utorak kako ta stranaka podržava prijedlog predsjednika Republike za izvanrednom sjednicom Sabora na kojoj će se razmatrati problem odlagališta otpada u Gospiću, ali i  upozorio da se Zoran Milanović time stavlja na stranu oporbe.

"Mi se radujemo toj izvanrednoj sjednici  Sabora, jer će to biti prilika da hrvatski građani čuju istinu od mjerodavnih stručnjaka  koji se bave tim problemom i da se ne šire neistine," rekao je Sanader novinarima u Splitu. Istaknuo je kako je kako Milanovićev prijedlog pokazuje njegovu koordinaciju s oporbom.

"To potvrđuje da su Milanović i oporba na istoj strani i da on još jedanput to radi, nakon kršenja Ustava kad se izravno stavio na čelo jedne oporbene stranke na zadnjim parlamentarnim izborima i želio se kandidirati. Sad je to samo nastavak te politike, ali mi pozdravljamo izvanrednu sjednicu da javnost čuje istinu i da se prekinu laži", kazao je.

'Sandra Benčić upravljala događanjem na sjednici'

Istaknuo je kako očekuje odgovornost oporbe te da se nada kako oporba "neće uteći i s ove sjednice Sabora nakon dva bijega sa saborskog Odbora za okoliš." Za jučerašnju sjednicu tog odbora, koja je prekinuta, rekao je da je bila performans oporbe, a ne želja da se čuje istina, optuživši Sandru Benčić da je "upravljala" događanjem na sjednici i pozvala na njen prekid."

Na upit kako komentira optužbe  SDP-a da HDZ namjerno izaziva sukobe da bi skrenuli  pozornost sa sebe i da se ministrica Marija Vučković jučer "izvlačila" na dozvolu iz 2015. godine, Sander je odbacio takve optužbe.

"Nema izvlačenja, ministrica  Vučković je konstatirala činjenicu da su 2015. godine SDP i njihov ministar Zmajlović dali odobrenje," kazao je. Pozvao je SDP neka kaže je li istina da je punac predsjednika te stranke Siniše Hajdaša Dončića "u Perušiću otvorio deponij za opasni otpad, bez dozvole."

'Zastupnici će donijeti odluku o tomu'

Milanović je pozvao Vladu da odmah počne sanaciju odlagališta u Gospiću, da u roku od tri dana primi predstavnike građanskih inicijativa i da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora.

"Milanović ima pravo davati prijedlog zaključaka kakve on želi. Zastupnici će donijeti odluku o tomu," rekao je Sanader  komentirajući Milanovićev prijedlog. Sanader je odbacio Milanovićevu izjavu da Vlada i premijer Plenković relativiziraju problem odlagališta u Gospiću.

"Apsolutno se ne slažem s tim, jer to nije istina," rekao je Sanader. Naglasio je kako nema relativizacije nego se traži da stručnjaci obave mjerenje i utvrde stvarno stanje u vezi odlagališta u Gospiću.

"Sve drugo su falš izjave i propaganda," dodao je. Također je kazao da bi trebali snositi odgovornost oni koji šire laži o odlagalištu u  Gospiću.

"MI smo svjesni da je na tom području odložen opasan otpad, to je kriminalno djelo, svjesni smo da  DORH i  Uskok provode izvide," poručio je i dodao kako se moramo boriti da se kazne odgovorni.

SaborZoran MilanovićZastupniciOtpadGospić
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