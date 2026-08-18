Zahtjev Milanovića stigao na stol Jandrokovića: Što ako sjednica Sabora ne bude sazvana u roku?

Ured predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića zaprimio je zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića za sazivanjem izvanredne sjednice, potvrđeno je u utorak iz tog Ureda.

Jandroković će, poručuju iz Ureda, postupiti u skladu s Ustavom i saborskim Poslovnikom te u skladu s propisanim rokom.

Kažu kako se će o datumu održavanja sjednice izvijestiti naknadno.

S obzirom na to da je predsjednik Sabora danas zaprimio zahtjev predsjednika Republike, izvanredno zasjedanje Sabora morao bi sazvati najkasnije sredinom idućeg tjedna.

Naime, prema saborskom Poslovniku, kada ovlašteni predlagatelj podnese zahtjev, predsjednik Sabora dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

Ne sazove li predsjednik Sabora izvanrednu sjednicu u tom roku na temelju valjano podnesenog zahtjeva, izvanredno zasjedanje sazvat će najmanje tri potpredsjednika Sabora, stoji u Poslovniku.

Zahtjev s četiri točke

Zahtjev predsjednika Milanovića za izvanredno zasjedanje Sabora zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića sadrži dnevni red s četiri točke.

Prva je zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.

Druga točka je zaključak kojim predsjednik traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama. Treća je da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.

Četvrta točka je zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje da odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.