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MAGNITUDA 1,7 /

Slabiji potres uznemirio Petrinjce: 'Zagrmjelo i zadrmao je prozore'

Slabiji potres uznemirio Petrinjce: 'Zagrmjelo i zadrmao je prozore'
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Foto: Screenshot/EMSC

Lokacija potresa je približno 19 kilometara udaljena od Petrinje i 26 kilometara zapadno od Siska

18.8.2026.
15:21
danas.hr
Screenshot/EMSC
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Slabiji potres osjetio se u utorak poslijepodne na području Petrinje i okolice. Prema prvim podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), podrhtavanje je zabilježeno u 14.41 sati.

Prema podacima EMSC-a, potres je bio magnitude 1,7 prema Richteru, na dubini od oko 18 kilometara. Lokacija je približno 19 kilometara udaljena od Petrinje i 26 kilometara zapadno od Siska.

"Osjetio se potres na području Petrnje. Zagrmjelo i zadrmao prozore", napisao je jedan građanin na stranicama EMSC-a.

PetrinjaPotres
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