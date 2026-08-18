Slabiji potres uznemirio Petrinjce: 'Zagrmjelo i zadrmao je prozore'

Slabiji potres osjetio se u utorak poslijepodne na području Petrinje i okolice. Prema prvim podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), podrhtavanje je zabilježeno u 14.41 sati.

Prema podacima EMSC-a, potres je bio magnitude 1,7 prema Richteru, na dubini od oko 18 kilometara. Lokacija je približno 19 kilometara udaljena od Petrinje i 26 kilometara zapadno od Siska.

"Osjetio se potres na području Petrnje. Zagrmjelo i zadrmao prozore", napisao je jedan građanin na stranicama EMSC-a.