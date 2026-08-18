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Talijani zapalili vatru na obali rijeke i izvjesili zastavu sa svastikom: Prijete im paprene kazne

Talijani zapalili vatru na obali rijeke i izvjesili zastavu sa svastikom: Prijete im paprene kazne
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Foto: Borut Zivulovic/F.A. BOBO/Ilustracija

Incident su policiji 15. kolovoza prijavili građani

18.8.2026.
15:40
danas.hr
Borut Zivulovic/F.A. BOBO/Ilustracija
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Prošlog vikenda devet je Talijana na obali rijeke Soče kod Kobarida, na zapadu Slovenije, u vrijeme kada je proglašena velika opasnost od požara, zapalilo vatru na otvorenom i izvjesilo zastavu nacističke Njemačke sa svastikom.

Korištenje otvorene vatre i isticanje simbola nacističke ili fašističke ideologije predstavljaju prekršaje za koje su već pokrenuti odgovarajući prekršajni postupci, piše 24ur.com.

Prijete im novčane kazne

Incident su policiji 15. kolovoza prijavili građani. Policija postupke vodi protiv dvije osobe. Protiv 23-godišnjaka je pokrenut postupak zbog korištenja otvorene vatre, dok je protiv 27-godišnjaka pokrenut prekršajni postupak zbog korištenja simbola nacističke ili fašističke ideologije, odnosno zbog kršenja članka 22. stavka 1. Zakona o javnom redu i miru.

Zakon o javnom redu i miru u članku 22. propisuje novčanu kaznu u iznosu od 500 do 1000 eura, dok članak 14. Uredbe o zaštiti od požara u prirodnom okolišu propisuje da se fizička osoba za korištenje otvorene vatre može kazniti novčanom kaznom u iznosu od 200 do 600 eura.

VatraNacistička NjemačkaSvastikaSlovenijaSocaTalijani
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