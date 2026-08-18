Osumnjičeni za požar u zadarskom zaleđu je vlasnik ozloglašenog 'crnog brda'?

Vladimir Ćupić, jedan od četvero osumnjičenih za podmetanje požara na području Zadarske županije, jedan je od vlasnika zemljišta u Biljanima Donjim u benkovačkom zaleđu, na kojem se nalazi ozloglašeno "crno brdo", ekskluzivno doznaje 24sata i navodi da je riječ o "brdu" s oko 140 tisuća tona odbačenog, dokazano kancerogenog materijala.

Riječ je o jednoj od najpoznatijih ekoloških afera u zadarskom zaleđu. Na prostoru uz selo Biljane Donje godinama stoji golema količina industrijskog otpada. Navodno, troska iz nekadašnje šibenske Tvornice elektroda i ferolegura.

Vladimira Ćupića policija je, s još dvojicom hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i državljankom Poljske, uhitila zbog sumnje da su na deset lokacija u Zadarskoj županiji izazvali požare. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a trojici je određen i istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednom određen i zbog opasnosti od bijega.

Dobio ponudu za skladištenje građevinskog materijala

U cijeloj priči posebno se izdvaja podatak o Ćupiću i njegovoj vezi sa zemljištem na kojem se nalazi "crno brdo". Ćupić je ranije za tjednik Novosti novinaru Draganu Grozdaniću ispričao da je sve s otpadom počelo kada je shvatio da je nakon smrti djeda s majčine strane naslijedio pozamašan komad zemlje na rubu sela, koja tada ničemu nije služila.

Prije nego što su na parcelu počeli pristizati kamioni s troskom iz bivšeg TEF-a, Ćupić je u katastru u Benkovcu upoznao osobu koja mu se predstavila kao agent za nekretnine i ta osoba ga je pitala bi li bio spreman iznajmiti dio zemljišta, na što je on pristao. Kako je ispričao Novostima, ta osoba ga je spojila sa Sadikom Čolićem, vlasnikom tvrtke MLM Group. Ćupiću je navodno rečeno da će se uz skladište građevinskog materijala postaviti kontejner te da će trebati pronaći još dvojicu ljudi za dežurstvo i čuvanje skladišta.

"Kad su mi rekli da će ondje biti građevinski materijal, pomislio sam na blokove i cement, takvo što", ispričao je tada Ćupić. Na njegov račun vlasnik MLM-a uplatio je 60 tisuća kuna za najam parcele. Taj je iznos bio dogovoren za prvu godinu najma. Uz najam mu je bio obećan i posao čuvara skladišta s plaćom od 11 tisuća kuna mjesečno. No, umjesto građevinskog materijala, na prostoru je završila golema količina troske iz šibenskog TEF-a.

"Cijelo selo me mrzilo zbog toga pa nisam tada imao potrebu sebe pravdati preko medija, čekao sam da selo shvati što je bilo i da sam bio prevaren", ispričao je Ćupić. U međuvremenu je tvrtka MLM Group d.o.o. završila u stečaju. Sanacija ilegalnog odlagališta opasne troske, poznatog kao Crno brdo u Biljanima Donjim, završena je krajem srpnja 2026. godine.

Troska je još 2010. dovezena iz šibenskog TEF-a. Loptica se prebacivala godinama, da bi prošle godine Sud Europske unije kaznio Hrvatsku s milijun eura paušalno i 6500 eura dnevno do kraja sanacije. Sanacija "Crnog brda" koštala je 17,5 milijuna eura s PDV-om.