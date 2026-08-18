Pupovac o požarima kod Zadra: 'Učinili su veliku štetu svojem zavičaju i narodu kojem pripadaju'

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), održala je konferenciju za medije u Zagrebu. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na konferenciji je govorio o požarima na području Benkovca, Zadra i Biograda i drugdje.

Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama, nad trojicom hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i Poljakinjom provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Motiv nije poznat.

'Najoštrije osuđujem'

Pupovac je najstrože osudio podmetanje požara.

"Tko god čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, bez obzira da li su piromani, alkoholizirani ljudi ili nemarni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati i ja u ime svojih kolega i kolegica i stranke koju vodim najoštrije osuđujem ta djela i očekujem - kad se provedu sve radnje - da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom za sve što im se utvrdi", rekao je Pupovac.

Istaknuo je da visoke temperature same po sebi povećavaju rizik od požara i da ljudski faktor kao na području Benkovca ili Trogira mora biti posebno osuđivan.

"Ne znamo još sve, ali na osnovi onoga što znamo do danas, želimo pozdraviti sve što je policija učinila, naročito ono što čine vatrogasci i građani koji im se u tim akcijama pridružuju", rekao je.

"Za one koji stvaraju opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i dobrovoljna vatrogasna društva gdje i Srbi žive kao većinsko stanovništvo", dodao je Pupovac.

"Postoji odgovorna funkcionalnost vatrogasnih društava i efikasnost neovisno iz koje općine i nacionalnosti oni dolaze. Vatra ne bira, kao što nije birala na području Omiša. Nerazumni ljudi ne biraju, zli ljudi biraju", rekao je Pupovac.

'Učinili su veliku štetu zavičaju i narodu kojem pripadaju'

Komentirao je i četvero osumnjičenih koji je palio na benkovačkom području. Istaknuo je da je paljeno na područjima koja su većinski i srpska i hrvatska te da je u jednom od njih živi i jedan osumnjičeni.

"To što su bili alkoholizirani, neka sud odlučuje kako će tretirati. Što se nas tiče, učinili su veliku štetu svojem zavičaju i narodu kojem pripadaju i u konačnici, sebi samima. Ali neka istražni organi urade što je potrebno, da mi ne uskačemo u ono što nije naš posao, a to je da utvrđujemo krajnje činjenice", rekao je Pupovac.

Osvrnuo se zatim na još jednu vrstu požara - ljude i pojedine medije koji na društvenim mrežama šire paniku i mržnju, ne protiv pojedinaca nego protiv cijeloga naroda.

"Neovisno o tome da li je riječ o Srbima ili nekom drugom, to je nezdravo za društvo, opasno za društvenu sigurnost i odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji i portali, je također piromanstvo s namjerom i sa posljedicama", rekao je Pupovac.

Istaknuo je da bi trebalo istražiti i takvu kampanju poticanja na nasilje.

'Oni koji preusmjeravaju na Srbe, neće pomoći'

Pupovac je istaknuo da rekao da opasnost od požara neće proći sama od sebe. Iznio je podatak da se od 2004. broj požara u Hrvatskoj povećao za 8,6% te da će podaci vjerojatno pokazati da to iz godine u godinu raste te da je to problem mnogih zemalja u Europi.

"Zato nam treba efikasna država u svim njezinim segmentima. Ne samo u vatrogastvu koje je na zavidnom nivou. Ali ukupno stanje našega terena, uređenost zemljišta, vrtova i dvorišta, uređenost oko cesta i puteva, stanje prosjeka kroz šume i makije je nažalost zabrinjavajuće", upozorio je.

"Oni koji to preusmjeravaju na Srbe neće pomoći. Čine štetu Hrvatskoj, svakoj njezinoj sredini. Iz tog razloga, pozivamo Vladu da učini sve i stvori neku vrstu posebnog programa za jačanje kulture zaštite od požara, uređenje prostora u kojem živimo na način na koji je to nekad bilo, bilo da je riječ o šumama, pašnjacima, vrtovima, stanju šahtova, puteva kojim se trebaju kretati vatrogasna vozila, o opremljenosti svake naše općine i većeg sela vatrogasnom opremom i vozilima", rekao je.

Pupovac je pozvao državu da razmotri kako da svoje kapacitete ljudi koji se dobrovoljno žrtvuju osnaži da bismo se mogli nositi s opasnošću koja neće proći, nego će se samo povećavati.

O opasnom otpadu u Lici

Komentirao je i slučaj opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je ustavna ovlast predsjednika Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu i da se tu nema što puno komentirati te da treba utvrditi odgovorne i postaviti pitanje da li je i gdje politika napravila propust.

"To je neizbježno. Da li će netko ići preko toga, to je stvar procjene kako i na koji način želi sudjelovati u političkoj utakmici. Mi ćemo se fokusirati na tri stvari: sanacija, odgovornost i pitanje da li smo sve uradili na višim razinama da se to ne dogodi", rekao je Pupovac. "Nadam se da rasprava u Saboru neće nalikovati na onu kakva se dogodila u Gospiću, gdje je naša kolegica Šimpraga također sudjelovala", dodao je.