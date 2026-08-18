Pogledajte kako izgleda novi život bivše zvijezde Bayerna: Igra u devetom rangu

Nekadašnji njemački reprezentativac i stoper europskih velikana poput Bayerna i Borussije Dortmund, Niklas Süle, okrenuo je novu stranicu u svojoj karijeri, ali na način koji je malo tko očekivao. Nakon povlačenja iz profesionalnog nogometa, Süle se vratio na teren, no ovoga puta u dresu amaterskog kluba SV Tiefenbach u devetom rangu njemačkog nogometa. Njegov debitantski nastup, emotivno zabilježen u videoobjavi na Instagram stranici BundesBall, postao je dirljiv podsjetnik na to što znači istinska strast prema sportu, neovisno o rezultatu.

Povratak nogometnim korijenima

Nakon 14 godina profesionalne karijere, tijekom koje je igrao za Hoffenheim, Bayern München i Borussiju Dortmund, Niklas Süle je na kraju sezone 2025./26. objavio povlačenje. Sa samo 30 godina, odluku je donio zbog opetovanih problema s ozljedama i želje da se makne od pritiska vrhunskog sporta. No, ljubav prema lopti bila je jača. Odlučio se pridružiti lokalnom klubu SV Tiefenbach iz okruga Karlsruhe, motiviran željom da ponovno zaigra s dvojicom svojih najboljih prijatelja, od kojih je jedan ujedno i trener momčadi. Kako su prenijeli njemački mediji, Süle je izrazio uzbuđenje što će iskusiti nogomet iz drugačije perspektive, gdje je fokus isključivo na samoj igri, a ne na financijskim aspektima.

Njegov debi bio je pravi spektakl, iako ne nužno rezultatski. Video objavljen na stranici BundesBall prikazuje Sülea kako igra na poziciji ofenzivnog veznog, daleko od svoje uobičajene obrambene uloge. Iako je njegova momčad doživjela težak poraz od 7:2, Süle je uspio postići svoj prvi pogodak u novom, žutom dresu s brojem 22. Taj trenutak, kao i cjelokupna atmosfera na malom lokalnom terenu okruženom drvećem, savršeno oslikava kontrast između njegove prošlosti na najvećim svjetskim stadionima i sadašnjosti u amaterskom nogometu. Snimka prikazuje sve - od zagrijavanja s novim suigračima do samog pogotka i slavlja, pokazujući da je jedini motiv čista ljubav prema igri.

Svjetska zvijezda u malom mjestu

Dolazak igrača takvog kalibra izazvao je golemo oduševljenje u Tiefenbachu, klubu s oko 800 članova osnovanom 1948. godine. Predsjednik kluba, Jürgen Bloch, opisao je njegov dolazak kao "nevjerojatan" i "fenomenalan", izrazivši čuđenje što se "svjetska zvijezda" pridružila njihovoj maloj zajednici. A da je Süle doista zvijezda, najbolje se vidjelo nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Bez obzira na nepovoljan rezultat, video prikazuje desetke djece kako strpljivo čekaju u redu na terenu za fotografiju i autogram s bivšim njemačkim reprezentativcem, koji je sa smiješkom potpisivao albume sa sličicama i pozirao za selfije.

Sama objava na Instagramu potaknula je živahnu raspravu. Dok su se neki komentatori šalili na račun visokog poraza i razine natjecanja, a jedan je duhovito primijetio: "Štoperčina, a hoće igrat ofenzivnog veznog, zato su i popili 7 komada", drugi su bili zbunjeni izgovorom njegova prezimena. Naime, autor objave koristio je fonetski zapis "Zile", što je potaknulo brojne ispravke korisnika koji su navodili da se radi o "Šuleu" (Süle). Bilo je tu i komentara poput "9. rang? To se kod nas igra u dvorištu...", no bez obzira na šale, većina se složila u jednom: potez slavnog nogometaša vrijedan je divljenja i pokazuje da strast prema nogometu ne poznaje rangove natjecanja.

Priča Niklasa Sülea u devetoj njemačkoj ligi više je od obične sportske vijesti. To je snažan podsjetnik da se bit nogometa krije u zajedništvu, radosti i igri samoj, daleko od blještavila reflektora i višemilijunskih ugovora. Njegovim dolaskom, mali klub SV Tiefenbach dobio je ne samo veliko pojačanje na terenu, već i neprocjenjivu inspiraciju za sve one, a posebno najmlađe, koji nogomet igraju i vole iz srca.