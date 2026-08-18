Georgina prvi put Ronalda nazvala suprugom, pogledajte što mu je napisala

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Georginina objava odmah je izazvala brojne reakcije
Georgina Rodriguez podijelila je snimku iz Rijada na kojoj Cristiano Ronaldo trenira u bazenu na čak 45 stupnjeva, no jedan je detalj privukao posebnu pažnju.
Uz video je 32-godišnja Georgina prvi put Ronalda javno nazvala svojim suprugom: „Ovako me moj suprug budi.“
Par se vjenčao 11. kolovoza, nakon deset godina veze, na intimnoj ceremoniji u Portugalu. Vjenčanju su prisustvovala njihova djeca i nekoliko bliskih ljudi.
Georginina objava odmah je izazvala brojne reakcije, a pratitelji su se našalili da je jedva dočekala priliku Ronalda službeno nazvati „mojim suprugom“.