Strava u Jastrebarskom! Mortus pijan udario mladića na pješačkom prijelazu: Teško je ozlijeđen

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak navečer u Jastrebarskom, teško je ozlijeđen mladić, javlja zagrebačka policija.

U izvještaju stoji da je 47-godišnji vozač pod utjecajem alkohola naletio na 22-godišnjeg pješaka na zebri i teško ga ozlijedio. Vozaču je izmjereno 1,93 promila alkohola u krvi.

"Nesreća se dogodila oko 21:15 u Ulici Braće Radić. Muškarac je vozio automobil zagrebačkih registracija i kretao se prema raskrižju s Ulicom bana Tome Erdödija Bakača. Kada je stigao do pješačkog prijelaza, nije propustio pješaka koji je prelazio cestu", javlja policija.

Užas na pješačkom prijelazu

Mladić je na pješačkom prijelazu stajao iza drugog zaustavljenog automobila s upaljenim žmigavcima. Vozač je naletio na njega i prikliještio ga između svog i zaustavljenog automobila", piše policija.

U nesreći je 22-godišnji pješak zadobio teške tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju, objavila je zagrebačka policija.