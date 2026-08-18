To nipošto nije mana, već je itekako korisno: 13 razloga zašto je dobro biti lijen

U suvremenom društvu koje neprestanu zauzetost i pretrpan raspored slavi kao vrhunsko mjerilo osobne vrijednosti i društvenog statusa, sama riječ "lijenost" nosi izrazito negativne konotacije i težak teret osude. Gotovo instinktivno je povezujemo s profesionalnim neuspjehom, potpunim nedostatkom ambicije i dubokom karakternom manom koja koči napredak.

No, što ako je takva uvriježena percepcija iz temelja pogrešna? Što ako je povremena neaktivnost, koju u nedostatku boljeg termina često pogrešno etiketiramo kao lijenost, zapravo onaj ključni, nedostajući sastojak potreban za postizanje više razine kreativnosti, očuvanje mentalnog zdravlja i, koliko god to zvučalo paradoksalno, postizanje superiorne efikasnosti u radu?

Razlika između destruktivne, štetne lijenosti i one duboko korisne, strateške neaktivnosti suptilna je, ali od presudne važnosti za našu dobrobit. Dok prva predstavlja puku averziju prema svakom obliku napora i odgovornosti, druga je svjestan i mudar odabir odmora koji našem umu i tijelu pruža neophodan prostor da se regeneriraju, obrade informacije i u konačnici dosegnu svoj puni, neiskorišteni potencijal, piše Ness Labs.

U galeriji saznajte koje su to iznenađujuće prednosti lijenosti te zašto je usporavanje tempa života i uzimanje odmora od svega dobro za vas.