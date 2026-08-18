Otrovna ljubav: Zvala ga 'najcool frajerom', a on je lud od ljubomore zatočio ju i vezao za stolicu

Njihova veza bila je poput eksplozije koja je odjeknula Hollywoodom sredinom osamdesetih. Ona, kraljica popa na vrhuncu slave; on, buntovni glumac poznat po mrzovoljnom stavu prema medijima. Madonna i Sean Penn, koje je tadašnji tisak prozvao "Otrovni Pennovi", ispisali su jednu od najburnijih i najfascinantnijih ljubavnih priča u povijesti slavnih. Njihov brak, koji je trajao samo četiri godine, bio je vrtlog sirove strasti, glamura, ljubomore i nasilja koje je ostavilo trajni trag u pop kulturi.

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