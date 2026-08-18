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MADONNA I SEAN PENN /

Otrovna ljubav: Zvala ga 'najcool frajerom', a on je lud od ljubomore zatočio ju i vezao za stolicu

Otrovna ljubav: Zvala ga 'najcool frajerom', a on je lud od ljubomore zatočio ju i vezao za stolicu
Foto: AGENCE/Bestimage/Profimedia
Na velebnom imanju u Malibuu, vrijednom 6,5 milijuna dolara, s pogledom na Tihi ocean na mladenkin 27. rođendan vjenčali su se Sean Penni Madonna. No, umjesto idilične ceremonije, događaj se pretvorio u medijski cirkus.
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Njihova veza bila je poput eksplozije koja je odjeknula Hollywoodom sredinom osamdesetih. Ona, kraljica popa na vrhuncu slave; on, buntovni glumac poznat po mrzovoljnom stavu prema medijima. Madonna i Sean Penn, koje je tadašnji tisak prozvao "Otrovni Pennovi", ispisali su jednu od najburnijih i najfascinantnijih ljubavnih priča u povijesti slavnih. Njihov brak, koji je trajao samo četiri godine, bio je vrtlog sirove strasti, glamura, ljubomore i nasilja koje je ostavilo trajni trag u pop kulturi.

Priču o njihovoj vezi i braku saznajte u galeriji

18.8.2026.
6:58
Hot.hr
AGENCE/Bestimage/Profimedia
MadonnaSean Penn
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